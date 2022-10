¿Qué pasará con Teófilo en difícil futuro de Cali? Presidente responde

La actualidad del Deportivo Cali, que repunta en este cierre de la Liga Betplay de la mano de Jorge Luis Pinto, se desarrolla en el día a día pero con proyección permanente al futuro.

De esa planeación, del tan mencionado futuro del referente Teófilo Gutiérrez y de una crisis deportiva y económica que acosa habla el presidente Luis Mena en charla con Deporte sin tapujos de Cali.



"Dos presidentes de clubes, de Nacional y de La Equidad, me expresaron su solidaridad con Deportivo Cali para decirme que no querían que un equipo tan grande se fuera a caer, esas palabras dan fuerza y ánimo. Sé que no soy bienvenido entre ex presidentes del club porque a veces hablo como hincha y las palabras incomodan. Ojalá nos uniéramos todos por el bien del fútbol, pero a veces le damos duro al que está mal. Vamos a sacar esto adelante", dijo el directivo.



Situación económica

Estoy en eso, tratando de conseguir fondos y estamos cerca. No lo menciona porque a veces algo pasa, hay tres deudas y con la tasa de usura nos está costando el 110 por ciento más, la deuda se duplicó, sacar 1.050 millones al mes para pagar esos intereses es muy difícil.



Oferta de compra del club

Sobre los inversionistas mexicanos es una decisión que tiene que ir a la asamblea, hay que modificar estatutos porque si quieren comprar 50 por ciento del club y quieren dos sillas en comité ejecutivo tiene que ser por ahí.



Cambio de nombre del estadio

Me acerqué a una firma importante en Centroamérica para ofrecer que la firma pueda llevar su nombre en 5 o 10 años, ofrezco las vallas y postes, los parqueaderos para un display de la marca, envié brochure. Me responden que la presencia de ellos no es tan grande pero esa exposición podría ayudar y se decidirá en la próxima junta, es una empresa con presencia importante.



El caso Teófilo Gutiérrez

Ha habido mucho cuenta, que el Unión, que si vuelve a Junior, pero él me dice que está contento en Cali, dando lo mejor, me dice que no hay ningún roce con el profesor Pinto. Es un referente importante por nuestra cantera, más si nos vamos a quedar 70-30. Por mí se queda, el que define es él. Yo lo felicité pública y personalmente por el gesto gallardo y noble con Vuletich, el día del penalti contra Águilas fue un gesto bonito darle el balón.



Posibles refuerzos

El profesor Pinto manifestó dos refuerzos de nombre, el sabe que nos jugaos 70-30 y por eso no ha decidido quién se va y quién se queda, está mirando lo que tenemos en el club y los que están prestados. Lo que él me diga después del último partido de local, miraremos qué se va a hacer y empezar a hablar con quienes corresponda. Están equivocados si creen que la plata llueve, el que venga sentirá el peso de la camiseta, vendrá a correr a sufrir a aportar.



Posibles salidas

La nómina hay que adelgazarla, hemos bajado gastos en casi 60 millones de pesos y no hemos tocado nómina, pero hay que reducirla, no podemos tener una nómina de más de 3.000 millones, hay que hacerle bien al club. Tenemos muy buenos jugadores en selecciones Colombia, jugadores que están sobresaliendo y estén prestados pero pagados por nosotros para que puedan foguearse. Hay hasta cuatro jugadores por los que han llegado ofertas por préstamos de 300.000 dólares y opción para dos años, pero no podemos darlos en préstamo por la proyección que tienen, no podemos arriesgarnos a que si salen se pueda dañar el camino, acá el doctor Portela los cuida y los protege y no tenemos garantía de que afuera los cuiden igual.