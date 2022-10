Estampida en Aston Villa tras salida de Gerrard: ¿quién podrá dirigir?

Los directivos toman decisiones con el argumento de la necesidad de enderezar el rumbo pero, algunas veces, no calculan el efecto dominó.

Puedo pasar tras la destitución del técnico Steven Gerrard en Aston Villa, una decisión para muchos apresurada pero que los jefes justificaron el puesto 17 de la tabla de la Premier League, al borde de la zona de descenso.



“Es duro, pero soy un hombre, lo acepto y lo entiendo. Ha sido una noche dura para mí personalmente. Ya veremos lo que pasa, entiendo la situación en la que estamos, soy un luchador, nunca dejaré nada”, dijo el propio Steven Gerrard tras perder 3-0 contra Fulham.



Lo que no se calculó es que se daría una estampida en el manejo deportivo del equipo, pues se fueron cinco de los colaboradores del DT que hacían parte del club: Gary McAllister, Neil Critchley, Tom Culshaw, Jordan Milsom y Scott Mason.



¿Quién dirigirá entonces? Solo quedó Aaron Danks y él se hará cargo del equipo para el partido del domingo contra Brentford en Villa Park. El club dijo que contará con el apoyo "de personal técnico y de entrenamiento adicional de Bodymoor Heath", pero la realidad es que se quedó sin una parte clave del grupo de asesores.



El CEO del club, Christian Purslow, dijo en un comunicado: “La Junta ha tomado esta decisión luego de una evaluación completa de los resultados y actuaciones durante el año calendario. Cuando nombramos a Steven teníamos claro que establecimos un objetivo de mejora continua, pero eso no se ha logrado a pesar de los esfuerzos de todos y creemos que es el momento adecuado para hacer estos cambios ahora. El proceso de designación de un nuevo entrenador en jefe está en marcha y actualizaremos a los seguidores lo antes posible”.



Lo cierto es que Gerrard y su equipo dejan el club después de ganar solo dos de sus primeros 11 partidos de la Premier League. Los resultados, no importa quién, cómo ni dónde, son una condena.