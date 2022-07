Fabinho se destapó: salida de Mané e importancia de Luis Díaz

Sin duda alguna Luis Díaz tendrá en este nuevo Liverpool la posibilidad de adueñarse de la banda izquierda en la ofensiva de los ‘Reds’. Sadio Mané abandonó las filas del club inglés y el guajiro será el reemplazo ideal para suplir al senegalés. Así será en la pretemporada y así será en la Premier League que se avecina.

Cuando Sadio Mane estaba en el Liverpool, también disfrutaba Luis Díaz de titularidades. Díaz se movía por todo el frente del ataque, por la banda izquierda y por el centro, a su vez, Mane aparecía en el centro y no por su tradicional costado. Ahora sin el africano que se fue al Bayern de Múnich, tendrá aún más protagonismo.

Fabinho ha sido uno de esos amigos de Luis Díaz que le ha tendido la mano en su adaptación. El brasileño maneja el español por su pasado en el Real Madrid, y sin duda alguna el portugués con el que se expresa con el colombiano. Unas amistades así que cualquier persona desean tener. El ex Real Madrid dialogó con el medio británico The Athletic donde comentó sobre la salida de Sadio Mané, su relación con el colombiano y la llegada de Darwin Núñez.

Sobre la salida de Sadio Mané, manifestó, ‘al final de la temporada, hablé mucho con Sadio. Me habló de la situación que podía salir. Yo siempre le decía, ‘vamos Sadio, quédate aquí. Puedes ganar la Premier League y la Champions League aquí mismo, no te vayas’. Pero creo que ya se había decidido. Teníamos que respetar eso. Sadio tuvo una muy buena historia con la camiseta del Liverpool. Jugó durante seis años aquí y durante ese tiempo ganó todo lo que se puede ganar y decidió que quería un nuevo desafío. Está bien.



Después del desfile en Liverpool, todos se despidieron de él. Sabíamos que había una buena posibilidad de que se fuera. Siempre tuve alguna esperanza de que se quedara, pero luego todo se confirmó. Lo de Sadio es una gran pérdida. Fue uno de nuestros mejores jugadores pero es algo que no podemos cambiar. Tenemos que lidiar con eso. Ahora otros jugadores tienen que dar un paso al frente y asumir una mayor responsabilidad’.

Liverpool armó un gran tridente nuevo tras la salida de Sadio Mané con Luis Díaz en la izquierda, Darwin Núñez en el centro y Mohammed Salah por la derecha. Fabinho también habló sobre el uruguayo, el que comentó, ‘Darwin puede necesitar un poco de tiempo para adaptarse, veamos, pero un jugador como él realmente puede cambiar un equipo. Es un verdadero número nueve. Es un goleador. Marcó en los dos partidos contra nosotros en la Champions League. Sabemos lo bueno que es.



Aunque perdimos a Sadio, sigo creyendo que podemos luchar por todo. El equipo sigue siendo muy fuerte. Durante mucho tiempo siempre estuvo Sadio en el lado izquierdo. Pero tenemos a Luis Díaz en la banda izquierda y vimos lo bien que jugó en la segunda mitad de la temporada pasada. Luis Será cada vez más importante’. El colombiano gozó de una pretemporada con el Liverpool, esa que no pudo tener en el pasado en su llegada a principios del 2022. Estará más asentado en su rol ahora sin Mané.