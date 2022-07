Así va la pretemporada de Luis Díaz: mejora su inglés y Klopp lo reta

Liverpool tuvo un primer paso en falso (4-0 contra Manchester United) y otro más sosegado, en una pretemporada en el que muchos focos apuntan al recién llegado Darwin Núñez, pero desde adentro todos miran a Luis Díaz.

El colombiano, su eterna sonrisa, sus ganas de trabajar y su actitud positiva siguen sorprendiendo en la plantilla: “Él nunca se detiene, es muy animado, es muy creativo: dribla, dispara. Es un jugador superior y ya lo demostró en la primera temporada con nosotros”, dijo el portero Adrián.



Y ojo al noticionón que dio el español: “su inglés también está mejorando. Creo que se adaptó muy bien al equipo desde el momento en que pisó Anfield. Su primera temporada con nosotros fue increíble”. ¡Yes! Mejorar el idioma es la clave de su siguiente paso en Liverpool.



Ese buen impacto ahora solo permite pensar en una cosa: necesita ser mejor que en esos alucinantes primeros cuatro meses. "Esta temporada va a ser importante porque puso el nivel bastante alto, le dije antes. Ahora tiene que mantener ese nivel o incluso mejorarlo”, concluyó el portero.



¿Y qué hace para da el salto?



“Luis simplemente intervino, sin pretemporada, jugó y fue, ‘Oh, todo bien, todo listo’. La razón fue que la forma en que jugó en Porto era la forma en que queríamos que jugara aquí, así que no le dimos un guión y le dijimos: ‘Echa un vistazo a eso’”, le explicó el técnico Jürgen Klopp a The Athletic.



"Simplemente lo dejamos jugar y luego nos ajustamos un poco aquí y allá (Luis Díaz). Eso es más o menos lo que pasa con Darwin. No queremos cambiar a Darwin en una o dos o tres semanas”, comentó. Y sí, para el uruguayo estará la paciencia que disfrutó el colombiano, pero a él le toca dar el salto al siguiente nivel.



¿Qué espera exactamente Klopp? Lo dejó claro: “Tuvimos dos, tres o cuatro años en los que siempre estuvo claro antes de la pretemporada que comenzamos al frente con Sadio, Bobby y Mo. Ahora la puerta está abierta para casi todos. Eso es realmente genial y eso es lo que tenemos que usar. Eso nos hará completamente difíciles de analizar antes del partido”, añadió el DT. ¡Te hablan Luis Díaz!