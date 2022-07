Fin de semana de los colombianos: muchos regresos y título incluído

Regresó el fútbol en Europa. Mientras las ligas continúan en América, los diferentes clubes del Viejo Continente adelantan amistosos de pretemporada e incluso unos ya disputan títulos.



A continuación el muy buen balance de los cafeteros en el exterior durante el fin de semana:

Arqueros

- Camilo Vargas: fue titular el sábado en la victoria 3-2 del Atlas mexicano frente al Cruz Azul por la Liga MX.

Defensas

William Tesillo: no jugó el viernes en el empate a uno del León frente al Puebla por la Liga MX.

Deiver Machado: fue titular el sábado en en la victoria 3-1 del Lens frente al Clermont por duelo amistoso. Anotó el primer gol de su equipo.

​Dávinson Sánchez: fue titular el sábado en el empate a uno del Tottenham frente al Sevilla por duelo amistoso.

Carlos Cuesta: fue titular el sábado en la derrota 0-2 del Genk frente al AEK Atenas por duelo amistoso.

Daniel Muñoz: fue titular el sábado en la derrota 0-2 del Genk frente al AEK Atenas por duelo amistoso.

Jhon Lucumí: jugó el sábado en la derrota 0-2 del Genk frente al AEK Atenas por duelo amistoso. Ingresó en el complemento.

Yerry Mina: fue titular el sábado en la derrota 0-2 del Everton frente al Arsenal por duelo amistoso.

Frank Fabra: fue titular el sábado en la victoria 1-0 de Boca Juniors frente a Talleres por Liga Argentina.

Rafa Pérez: fue titular el sábado en la derrota 1-0 de Talleres en casa de Boca Juniors por Liga Argentina. Cometió tres penaltis y se fue expulsado.

Stefan Medina: fue titular el domingo en la victoria 0-1 de Monterrey en casa del Atlético San Luis por Liga MX.

Mediocampistas

Éder Álvarez Balanta: no jugó el domingo en la victoria 1-0 del Brujas frente al Gent por la Supercopa de Bélgica. Primer título colombiano de la temporada.

Jefferson Lerma: jugó el viernes en la victoria 2-1 del Borunemouth frente al Sheffield por duelo amistoso. Ingresó para el segundo tiempo.

Wilmar Barrios: fue titular el viernes en el empate a uno del Zenit frente al Khimki por la Premier rusa.

​Yairo Moreno: fue titular el viernes en el empate a uno del León frente al Puebla por la Liga MX.

Matheus Uribe: no jugó el sábado en la victoria 2-1 del Porto frente al Vitoria por duelo amistoso.

James Rodríguez: no jugó el sábado en el empate a uno de Al-Rayyan frente al Dordrecht por duelo amistoso.

Kevin Agudelo: jugó el sábado en la derrota 1-2 del Spezia frente al VFL Bochum y fue titular el domingo en la goleada 8-0 de su equipo frente al Stegen, ambos fueron amistosos y en ambos anotó.

Steven Alzate: jugó el sábado en la victoria 4-1 del Brighton frente al Estoril por duelo amistoso. Ingresó para la segunda parte.

Jaminton Campaz: fue titular el sábado en la victoria 3-0 del Gremio frente al Tombense por la Serie B de Brasil.

Edwin Cardona: jugó el sábado en el empate a cero de Racing frente a Newells por Liga Argentina.

Jorman Campuzano: no jugó el sábado en la victoria 1-0 de Boca Juniors frente a Talleres por Liga Argentina.

Víctor Cantillo: fue titular el sábado en la derrota 3-1 de Corinthians en casa del Ceará por Brasileirao.

Juan Fernando Quintero: jugó el domingo en el empate a uno de River Plate en casa de Vélez por Liga Argentina. Ingresó para la segunda parte.

Delanteros

Rafael Santos Borré: fue titular el viernes en la victoria 3-1 del Eintraht Frankfurt frente al Torino por duelo amistoso.

Luis Díaz: fue titular el viernes en la victoria 2-0 del Liverpool frente al Crystal Palace por duelo amistoso.

Yaser Asprilla: jugó el sábado en la victoria 4-1 del Watford frente al Wycombe por duelo amistoso. Ingresó en el complemento y marcó el último gol de su equipo.

Falcao: fue titular el sábado en la derrota 0-3 del Rayo Vallecano frente al Friburgo por duelo amistoso.

Alfredo Morelos: no jugó el sábado en la victoria 1-2 del Rangers frente al Blackpool por duelo amistoso.

Roger Martínez: no jugó el sábado en la derrota 1-2 del América de México frente al Chelsea por duelo amistoso.

Sebastián Villa: fue titular el sábado en la victoria 1-0 de Boca Juniors frente a Talleres por Liga Argentina.

Diego Valoyes: fue titular el sábado en la derrota 1-0 de Talleres en casa de Boca Juniors por Liga Argentina.

Cristian Arango: fue titular el domingo en el duelo de Los Ángeles FC en casa de Nashville por MLS. Anotó.