¡Qué ojo! El club que pudo fichar a Luis Díaz pero le vio poco futuro

Luis Díaz, la sensación del Liverpool finalista de Champions League, la pieza que faltaba en el tridente, la sensación del último mercado de invierno. Y pensar que lo descartaron porque no le vieron futuro...

Así lo reveló el periodista mexicano Francisco Arredondo en su columna en el diario 'Mediotiempo', en la que vela el club mexicano Atlas que pudo tener al guajiro y cambiar de manera definitiva su historia.



"Hace cuatro años, el colombiano Luis Díaz, del Liverpool de Inglaterra, fue ofrecido a la entonces directiva pero consideraron que no le veían futuro", comentó.



"Rechazaron la propuesta que les presentaron para hacerse de los servicios de este futbolista, que tenía costo cercano a 1,5 millones de dólares. Se consideró que no sería rentable fichar a un jugador extranjero tan joven", añadió.



Para Atlético Junior, que lo traía desde el Barranquilla FC, acabó siendo un jugador de 7 millones de euros al Porto y para Liverpool uno de 45 millones. En México, donde también interesó al Toluca, 1,5 millones de dólares era demasiado. Recuerden no poner en esas manos sus ahorros...