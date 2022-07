Luis Díaz busca nuevo título: agenda de colombianos en el exterior

Se avecina un fin de semana cargado de fútbol para los colombianos en el exterior. Competiciones oficiales y amistosos de pretemporada aparecen en el imperdible programa para que cada quien se agende.



Sin lugar a dudas todos los focos apuntan a Luis Díaz, que disputará el primer título de la temporada con Liverpool. Será en la Community Shield frente al Manchester City.

Viernes 29 de julio

1:45 p.m. - (Yerry Mina) Everton vs Dinamo Kiev en amistoso de pretemporada

Newcastle vs Atalanta (Duván Zapata, Luis Fernando Muriel) en amistoso de pretemporada



10 p.m. - (Chicho Arango, Jesús Murillo, Eddie Segura) Los Ángeles FC vs Seattle Sounders (Freddy Montero, Yeimar Gómez Andrade, Jimmy Medranda) en MLS

Sábado 30 de julio

6 a.m. - Livingston vs Rangers (Alfredo Morelos) en Liga de Escocia



9 a.m. - (Steven Alzate) Brighton vs Espanyol en amistoso de pretemporada

(Jefferson Lerma) Bournemouth vs Real Sociedad en amistoso de pretemporada



9:30 a.m. - (Wilmar Barrios, Mateo Cassierra) Zenit vs Lokomotiv en Liga de Rusia



11 a.m. - (Luis Díaz) Liverpool vs Manchester City en Community Shield



11:15 a.m. - (Deiver Machado) Lens vs West Ham en amistoso de pretemporada



12:45 p.m. - Sporting Lisboa vs Wolves (Yerson Mosquera) en amistoso de pretemporada



​1 p.m. - Cartagena vs Elche (Johan Mojica, Helibelton Palacios) en amistoso de pretemporada



1:15 p.m. - (Dávinson Sánchez) Tottenham vs Roma en amistoso de pretemporada



1:30 p.m. - Angers vs Spezia (Kevin Agudelo) en amistoso de pretemporada



6:30 p.m. - (Andrés Balanta) Atlético Tucumán vs Newell's (Willer Ditta, Fabián Ángel) en Liga Argentina

Domingo 31 de julio

6:30 a.m. - (Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta) Genk vs Standard Lieja en Liga de Bélgica



10 a.m. - Manchester United vs Rayo Vallecano (Falcao) en amistoso de pretemporada



11 a.m. - (Luis Suárez) Olympique de Marsella vs AC Milan en amistoso de pretemporada



12 p.m. - Pumas vs Monterrey (Stefan Medina, Duván Vergara) en Liga MX



12:45 a.m. - Farense vs Wolves (Yerson Mosquera) en amistoso de pretemporada



​1:30 p.m. - (Luis Díaz) Liverpool vs Strasburg en amistoso de pretemporada

(Edwin Cardona, Johan Carbonero) Racing vs Tigre en Liga Argentina



4 p.m. - Patronato vs Boca Juniors (Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Frank Fabra) en Liga Argentina



6:30 p.m. - (Juan Fernando Quintero, Miguel Borja) River Plate vs Sarmiento en Liga Argentina



7:05 p.m. - (Harold Preciado) Santos Laguna vs Atlas (Camilo Vargas, Julián Quiñones) en Liga MX



9:05 p.m. - (William Tesillo, Yairo Moreno, Stiven Barreiro) León vs América (Roger Martínez) en Liga MX