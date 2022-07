El secreto de Liverpool para fichar a Luis Díaz: emotiva confesión

Ya hace siete meses que llegó Luis Fernando Díaz al Liverpool. En conversaciones rápidas y concretas, en enero de 2022 el equipo inglés fichó al atacante colombiano del Porto, y en solo un semestre demostró sus capacidades y por qué Jürgen Klopp se fijó en él.



También queda el recuerdo de cómo Liverpool le arrebató el fichaje al Tottenham Hotspur, que se perfilaba como el equipo que contrataría al colombiano, en una intensa gestión en la que se vieron involucrado dirigentes y entrenador de los ‘reds’.



Justamente, el secreto mejor guardado fue revelado. Pep Lijnders, quien trabaja en la gerencia del Liverpool, confesó cómo terminaron de convencer a Luis Díaz para que se decidiera a jugar con el tradicional club. Todo se supo en el libro ‘Intensity: Inside Liverpool FC - Our Identity’.



En la ventana de transferencias que se abrió en enero, Tottenham apretó el paso para contratar a Díaz. Así, alertaron a todos en Liverpool para no dejar escapar el fichaje del colombiano.



Incluso, Lijnders estaba de vacaciones de invierno y tuvo que unirse de emergencia en una video llamada para charlar con Luis Díaz, y también con Klopp.



En un extracto del libro, Lijnders detalló el momento de la llamada, que fue vital para desembolsar más 60 millones de dólares al Porto FC.



“Estaba en un viaje de esquí con mi esposa Danielle cuando, durante la cena, nuestro director deportivo (Julian Ward) me llamó. Tú y Jürgen tienen que hablar con Luis Díaz en cinco minutos. Acabamos de acordar con el Porto, pero el Tottenham también está dispuesto”, contó el sub-gerente.



“Me uní a la llamada y Jürgen le estaba explicando a Luis cómo encajaría en nuestro estilo y que lo ayudaríamos. Dijo en referencia a que me uní (a la llamada) ‘¡Pero escucharás a este tipo mucho más a menudo!’, a lo que inmediatamente dije’'¡pero te explicaré las cosas con más calma que Sergio (Conceição, el técnico del Porto)!’, a lo que Luis se rió”.



“Le dije: ‘Te queremos desesperadamente y hemos estado presionando durante el último mes y medio con nuestros dueños y nuestro director deportivo, pero sabes que este tipo de transferencias no son fáciles de lograr. Lo bueno es que entrenarás con Virgil, Robbo y Trent y te harán mucho más fuerte. Nuestra idea es crear y anotar; tendrás que destrozar a estos muchachos cada día en el entrenamiento, lo que te hará mejor”, continuó la descripción del momento.



“Su agente tradujo el mensaje de Jürgen y Julian Ward dijo ‘estos dos te harán un mejor jugador’. Le dije que no había muchos clubes con más historia y cultura que el Porto, pero el Liverpool era uno de ellos y él sentiría esto. Julian entonces caminó con su teléfono hasta la vitrina de trofeos del club y terminó con un ‘queremos sumar títulos a esto y por eso te queremos a ti’.



Luis Díaz se emocionó y tomó entonces una decisión: “Si el chico no estaba convencido, ahora lo estaría. Lo que comenzó como una mala pasada, terminó con un fichaje increíble. Firmamos el que queríamos”.