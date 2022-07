Otro buen día en la oficina de Díaz: 'su juego es más contundente'

Liverpool afinó su artillería para un reto fundamental en la temporada 2022/2023, que formalmente arrancará este sábado con la final de la Community Shield.

Es verdad que el último amistoso contra Salzburgo se saldó con una derrota 1-0 y que no era lo ideal antes del duelo contra Manchester City (11:00 a.m. hora colombiana), pero es lo que hay.



Lo bueno es que Luis Díaz, quien fue suplente, no pasó desapercibido: al minuto 82 recibió una habilitación de Firmino y definió al palo lejano del arquero pero el tanto fue anulado por fuera de lugar; Diarra le metió un planchazo que lo dejó tendido en el césped (no es un jugador que suela fingir o exagerar) y no le pitaron un penalti claro, otra vez por falta del mismo oponente.



Por fortuna, el que sí tomó nota de ese trabajo en solo 30 minutos en cancha fue el diario Liverpool Echo, que destacó al jugador: "estuvo mucho más animado y casi marca tras una jugada que inició él. Su juego cada vez es más contundente".



El propio DT Jürgen Klopp se vio complacido con el trabajo del número 23 y protestó airadamente cuando lo vio sufrir el juego recio de Salzburgo.



Así que el trabajo va bien pero el escenario para demostrarlo es este 30 de julio, en el King Power Stadium, sede habitual de Leicester, duelo en el que no estarán Diogo Jota (lesión) ni Alisson Becker (Precaución). El telón se abrirá para el colombiano y la nueva banda de Klopp, contra el archirrival en Inglaterra, el quipo de Pep Guardiola.