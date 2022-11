Parece que fue ayer: el reencuentro de Falcao del que hablan en España

En España se sigue hablando de la inesperada victoria 3-2 de Rayo Vallecano contra Real Madrid, duelo en el que tuvo minutos el Falcao García, aunque no llegó a convertir.

Aún así el colombiano fue protagonista de la nota nostálgica de la jornada, pues en las redes oficiales de LaLiga captaron el momento de se reencuentro con un viejo amigo.



Sobre el título "Old times" (viejos tiempos) se destacaron dos imágenes, la del saludo afectuoso del colombiano con Thibaut Courtois, hoy arquero del Real Madrid, y 'El Tigre, comparada con la de ambos en el Atlético de Madrid, en aquellos años dorados en los que ganaron la Europa League.





No será titular, no estará marcando goles como a su llegada al Rayo, pero no cabe duda que la importancia de Falcao en la primera división española está por encima de esa inmediatez. Tenerlo en la cancha tiene un peso indiscutible.