Rayo Vallecano venció en partidazo a Real Madrid con retorno de Falcao

Rayo Vallecano y Real Madrid se enfrentaron en partido de la jornada 13 de LaLiga de España donde el colombiano Radamel Falcao García comenzó de suplente en el equipo de Iraola y disputó dos minutos de juego en la victoria 3-2.



Rayo Vallecano ha tenido una buena temporada gracias a su regular nivel lo ha mantenido cerca de las primeras posiciones de competencias europeas y eso quedó demostrado en los primeros minutos, donde el equipo de Vallecas fue totalmente superior y metió presión sobre los de Carlo Ancelotti.



Por ello, en el minuto 5 de juego llegó el primero en Vallecas, donde Santi Comesaña adelantó a Rayo Vallecano tras anotar con un brillante disparo por la esquina inferior derecha tras recibir un soberbio pase por alto dentro del área de Fran García y decretar así el 1-0 sobre Real Madrid.



Ese golpe lo sintió Real Madrid, quien no salió de la presión sino hasta el minuto 37 donde Luka Modric hizo el gol de penalti y dejar que Stole Dimitrievski se tirara a un lado y anotar por el centro el 1-1.



El partido se volvió parejo y tuvo un cierre de primer tiempo de locos, donde los dos equipos disputaron un juego de ida y vuelta, manteniendo un ritmo frenético en ambas porterías.



Así, Eder Militao sobre el minuto 41 saltó dentro del área para cabecear un córner perfectamente ejecutado por Marco Asensio y conectó un preciso cabezazo que entró cerca del poste izquierdo y no dio opción al portero para el 2-1 de la remontada de Real Madrid.



Sin embargo, Rayo Vallecano quería hacer respetar su casa repleta de espectadores y sobre el minuto 44 logró el empate que los llevó a las duchas. Álvaro García llegó oportunamente a un rebote dentro del área y puso el sorprendente 2-2 en el marcador con un remate por lo alto de Courtois.



Para el segundo tiempo el ritmo no cambió y Real Madrid logró por todas las vías lograr el tercer gol, pero Rayo Vallecano siguió con la alta intensidad y fue premiada con goles definitivos.



Sobre el minuto 66 hubo un penal que el VAR sancionó a favor de Rayo Vallecano y el goleador Óscar Trejo fue quien se encargó de cobrarlo, pero Courtois estuvo excepcional y atajó de gran manera.



A pesar de haberlo atajado, el árbitro tomó la determinación de que el cobro tenía que volver a ser ejecutado tras una infracción durante el lanzamiento, por lo que el mismo Óscar Trejo se encargó de tomar revancha desde los doce pasos.



En esta ocasión ya sobre el minuto 66, Trejo convirtió con sangre fría un penalti disparando con precisión junto al poste derecho de Courtois y esta vez gritó el tercer gol para Rayo Vallecano, quien se puso adelante del marcador.



Tras el inesperado resultado, Carlo Ancelotti empezó a mover fichas e ingresó a Camavinga como parte de la solución, pero no fue suficiente y Rayo Vallecano se sentó mejor en los últimos minutos de partido.



Sobre el final, Rayo Vallecano logró mantener su diferencia de gol frente a Real Madrid y se replegó para no dejar espacios y ganar el partido 3-2 que los dejó con 21 puntos a tres de conseguir cupo a Champions League, mientras que los merengues perdieron el liderato frente a Barcelona que se alejó con dos unidades más.