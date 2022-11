Carlo Ancelotti le bajó a la tristeza: 'Esta liga es muy larga'

Carlo Ancelotti , entrenador italiano del Real Madrid, lamentó la derrota frente al Rayo Vallecano, aseguró que "faltó contundencia y concentración en los duelos" y declaró que "si no empatas en actitud la calidad solo no te permite ganar".



El Real Madrid perdió en Vallecas con el Rayo Vallecano y cedió el liderato al Barcelona, que lo adelanta en la tabla superándolo en dos puntos.



"El partido ha sido bastante claro de leer. No hemos aportado la contundencia del rival, hemos tenido dificultades para sacar balón desde atrás, nos ha costado los juegos individuales, el segundo balón y la calidad no ha sido suficiente para igualar el partido. Hemos tenido un nivel más bajo de contundencia por errores individuales", dijo Ancelotti, en conferencia de prensa.



"Nos ha faltado un poco que hemos perdido muchos duelos. Vinícius o Rodrygo son jugadores que habitualmente esto lo hacen muy bien y hoy (lunes) ha sido difícil para ellos. Cuando te cuesta salir desde atrás los jugadores sufren más", confesó el entrenador italiano al mando del conjunto 'merengue'.



El técnico italiano apuntó que perder el liderato les hace estar "molestos y decepcionados por la derrota y punto".



"Esta primera parte de la temporada la ha hecho muy bien el equipo, mejor que nunca, pero la lectura ya está hecha. Ahora mirar al próximo", manifestó Ancelotti, que dijo "no estar decepcionado" con el equipo.



"Nos ha faltado la contundencia del rival y la concentración de los duelos. Cuando no eres capaz de empatar en actitud solo la calidad no te permite ganar", subrayó.



Carlo Ancelotti dijo que su equipo "llega justo a este parón porque ha jugado demasiados partidos".



"Cuesta jugar cada tres días. No hemos estado frescos como antes. El equipo rival aprieta mucho y el equipo necesita frescura y necesita piernas. Seguimos en la lucha por todo. estamos decepcionados porque perdimos el liderato, pero la Liga es muy larga", señaló el técnico del Real Madrid, que no quiso relacionar el bajón del equipo en estos últimos partidos con la cercanía del Mundial.



"Yo creo que el Mundial no le puede afectar al jugador. Veo a los jugadores focalizados y lo intentan pero a veces no sale como quieres", concluyó Carlo Ancelotti en su intervención con los medios de comunicación.



EFE