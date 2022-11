Andoni Iraola sobre la victoria: 'El equipo se ha comportado muy bien'

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró "contento" por la victoria frente al Real Madrid, dijo que el triunfo le "deja sensación de orgullo por los jugadores" y aseguró que su equipo tiene "corazón, alma y empuje" y lo demuestra contra los rivales que les llevan "al límite".



El Rayo Vallecano, con goles de Santi Comesaña, Álvaro García y Óscar Trejo, se impuso a un Real Madrid que cedió el liderato en su estadio.



"La victoria me deja sensación de orgullo por los jugadores, que han dado una demostración de mucha personalidad después de la primera parte que hicieron y pese a que nos pusimos perdiendo por 1-2", dijo Iraola, en conferencia de prensa.



"El jugador, en este tipo de escenarios y contra estos rivales sale muy bien concentrado. El año pasado jugamos dos partidos buenos y no nos dio. Hoy (lunes) ha sido un partido muy completo, hemos jugado mucho tiempo en campo del Real Madrid, hemos llegado mucho por fuera y hemos estado bastante bien en las transiciones. Pese a que en estos partidos sabes que hay momentos en que siempre vas a sufrir, el equipo se ha comportado bien en los minutos finales", señaló.



El técnico vasco reconoció que "cuando juegas contra un equipo como el Real Madrid hay que tapar muchas cosas".



"Puedes elegir como inicias, los primeros pases, pero no mucho más. Hay veces que sin balón también puedes proponer. Hoy (lunes) sobre todo hemos estado muy bien cuando metías el pase dentro. El equipo ha estado muy bien a nivel de creer", manifestó.





"He pedido un córner que era evidente que todos habían visto que era para nosotros y además venía de dos fueras de banda que se había equivocado. En la segunda parte hubo una jugada que te pilla desde sesenta metros y da su opinión y de cerca una que habíamos visto todos se equivoca. El castigo que tenemos los entrenadores cuando haces un gesto es muy grande. Nosotros tenemos que entender muchas cosas, a Javier Aguirre le pasó hace nada, pero a nosotros nos entienden menos", manifestó.



"Son partidos de tensión y siempre que no haya un insulto algo excesivo como abandonar cuarenta metros el área técnica no lo entiendo. Nos ha pasado todos. Los entrenadores hablamos en la ultima reunión que perdemos el siete u ocho por ciento de los partidos así. Si insultas te tiene que caer la que te caiga pero hoy he hecho un gesto, me la ha devuelto, y será por el gesto la expulsión", confesó.



El entrenador del Real Madrid destacó el "buen partido" realizado por su equipo, que "salió muy mentalizado", y destacó que contra estos rivales sus jugadores se crecen.



"Estos partidos nos van a nivel táctico y de estilo de juego porque este equipo tiene corazón, alma y empuje. Estos equipos te llevan al límite y dotan a los partidos de ritmo", señaló.



El Rayo Vallecano llegará a la pausa por el Mundial más cerca de la zona europea que del descenso pase lo que pase contra el Celta de Vigo.



EFE