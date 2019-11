Contundente: Deco les envió un mensaje a Matheus Uribe y Luis Díaz

Deco, exjugador de la selección de Portugal e ídolo de Porto, es voz autorizada para hablar de cualquier tema referente a los dragones, y por eso pronunció sobre la polémica que vivió el club, en la que se vieron involucrados los colombianos Matheus Uribe y Luis Díaz.



El exjugador de Barcelona dijo que los jugadores primero debían conocer el club, porque este tipo de cosas no son bien vistas después de una derrota. Aunque dijo que no cree que hubiera malicia en los colombianos, si advirtió que los colombianos debían ser más cuidadosos.



"Siempre es complicado, los jugadores tienen que ser un poco más cuidadosos. Conocer el club, después de una derrota y un partido durante el fin de semana siempre es difícil y hay problemas, aunque no haya malicia en lo que hicieron los jugadores. Es natural que el club actúe", señaló Deco.

El pasado ocho de Noviembre la esposa de Matheus Uribe, Cindy Alvarez, decidió celebrar su cumpleaños número treinta con una gran fiesta, por este motivo fueron invitados algunos jugadores de Porto.



No obstante, el club les había dado permiso a los jugadores hasta las 11:00 p.m., pero la fiesta se extendió hasta las cinco de la mañana del día sábado, lo que habría desatado la molestia de los directivos e hichas del Porto.