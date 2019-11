Matheus y Díaz tendrán que 'asumir consecuencias' en Porto tras fiesta

Matheus Uribe y Luis Díaz están en la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos, pero saben que a su regreso a Porto tendrán que dar un par de explicaciones más, respecto de la fiesta familiar que los tiene en el centro de la polémica.

Lejos de olvidarse del incidente que los apartó a los dos de la última convocatoria de su club, tras participar en una animada celebración por el cumpleaños de la esposa de Uribe, el equipo aplicará los correctivos del caso, según informó un portavoz.



Este miércoles, Francisco Marques, director de comunicaciones del equipo, comentó en el canal oficial del equipo portugués que el asunto se manejará lejos de los medios de comunicación y las redes sociales.



"Es un tema que se resolverá internamente, como debe ser, no en la plaza pública. Los jugadores son conscientes de que tal cosa tiene consecuencias, pero también de que en Porto no hay pena de muerte. Habrá decisiones internas y estará dentro de la familia FC Porto", aseguró.



"El mundo es diferente con las redes sociales y su difusión casi instantánea, pero hay cosas que no cambian, que es la forma en que el FC Porto maneja estos problemas", concluyó.



Uribe y Díaz fueron desafectados por el entrenador Sérgio Conceição de la concentración en el último partido de Liga, tras enterarse de que, junto a Agustín Marchesín y Renzo Saravia, estuvieron en la fiesta de cumpleaños de la esposa de Uribe, aparentemente hasta altas horas de la madrugada.