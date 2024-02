En Boca respaldan a Frank Fabra: ‘Es único, lo queremos mucho’

La relación entre los aficionados de Boca Juniors y Frank Fabra nunca había estado tan tensa. El colombiano desde su expulsión en la final de la Libertadores ha sido criticado y silbado ya que lo ven culpable de la perdida de ese titulo.



Pues bien, pese a los señalamientos en su contra, en Boca hay total apoyo al futbolista y sobre todo del presidente del equipo, Juan Román Riquelme quien habló de Fabra recientemente.



“Frank es un jugador que lleva nueve años, mucho tiempo en el club, él sabe muy bien que lo queremos mucho, si ustedes se ponen a pensar empezó a ser titular cuando nosotros llegamos al club, antes no jugaba”, señaló en diálogo con TNT Sports.

Por su parte, resaltó al lateral y aseguró que es ‘único’: “Frank es de esos jugadores que son únicos y creo que los jugadores únicos hacen que te quieran mucho y que haya otros a los que no les guste. Eso tienen los jugadores diferentes”.



Además, Riquelme que hay más allá de los errores y que no se le ha valorado a Fabra en situaciones determinantes.



“Lo que tiene Frank es que los errores se los hacen pagar mucho y las cosas buenas que hace no se las festejan tanto porque no le gusta andar tanto en la tele. Sabemos que comete errores como todos y también sabemos que quiere mucho a nuestro club y confiamos mucho en él”, agregó.



Vale señalar que Fabra cuenta para Diego Martínez en Boca pese a que ha tomado un papel de alternativo en el equipo ya que el titular para el DT parece que será Lautaro Blanco.