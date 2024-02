FIFA tomó decisión clave en el caso Boca-Sebastián Villa: detalles

Tras ser declarado culpable por la denuncia por Daniela Cortés por cargos de violencia de género, Sebastián Villa fue apartado de la dinámica de Boca Juniors totalmente.



Pese a que seguía bajo contrato con el club todo cambió cuando el colombiano rompió el contrato de forma unilateral y se consideró agente libre.



De hecho, Villa decidió viajar a Colombia y luego se fue a Europa donde estuvo entrenando con el Lanzarote, de tercera división y después encontró la chance de firmar con el Beroe Stara Zagora de Bulgaria.

Ante este hecho, Boca no aguantó más y de inmediato reclamó a la FIFA una compensación de cinco millones de dólares, la liberación del cupo de extranjero y sanciones deportivas al colombiano.



¿Qué decidió la FIFA?



Pues bien, en las últimas horas, FIFA ha tomado una importante decisión sobre el tema y afecta sobre todo a Boca Juniors.



Y es que el ente rector del fútbol se ha considerado incompetente en el caso ya que considera que el mismo se debe tratar por la justicia laboral de Argentina. De igual manera, se decidió no sancionar ni deportivamente ni económicamente por lo que Villa podrá seguir jugando en Bulgaria sin problemas.



Pese a la decisión, Boca le queda una última bala que gastar y es que podrá apelar la decisión ante el Tribunal del Deportes (TAS) en Suiza. La directiva analizará si se llevará o no la situación que lleva ya tiempo atormentando a ambas partes.