‘Se le hizo una oferta mejor’: presidente del Cali y el caso Sandoval

La novela entre Deportivo Cali y Luis Sandoval solo apenas comienza. Hace unas horas, se dio a conocer que el delantero tendría un preacuerdo con Medellín para fichar con los antioqueños en junio pese a que en múltiples ocasiones el jugador dijo que la renovación con los azucareros iba bien.



Ante esto, Guido Jaramillo, presidente de los verdiblancos, dio algunos detalles de cómo se ha manejado el tema de la renovación y se mostró sorprendido con la actitud del jugador por los consejos de su representante.



“Hace pocos días él dijo que estaba muy contento en el Deportivo Cali, con la ciudad y sus compañeros. Se le ha cumplido todo, con su salario estamos al día, entonces no entendemos porque solo firma si su agente se lo ordena”, dijo el presidente en diálogo con Caracol Radio.

Y agregó que se han hecho las gestiones con el jugador para llegar a un acuerdo, pero que no se ha logrado un buen final: “Le hicimos una oferta de condiciones mucho mejores de las que tiene ahora, incluso con mayor participación en caso de una transferencia internacional, pero no aceptó”.



Por su momento, habló de la negociación que estaría adelantando Sandoval con el DIM y que no será nada fácil: “Esto tiene que seguir un proceso. Las partes se tienen que sentar y definir porque no se ha llegado a un acuerdo. El jugador debe tomar una decisión, pero nosotros no optaríamos por pararlo, ya eso le toca al Cuerpo Técnico”.



Finalmente, el directivo creía que la firma de la renovación no se iba a complicar más por el buen trabajo que ha hecho el jugador en recientes participaciones.



“En su momento hicimos el contrato a 12 meses. Pensamos que la renovación sería más fácil por todo lo que le brindamos”, concluyó.