Club argentino se ilusiona con James: ‘Ya se ha hablado con él’

El futuro de James Rodríguez sigue en el aire. El colombiano está a nada de salir de Sao Paulo, pero al parecer su salida se habría complicado por un tema de dinero.



Desde Brasil señalaron hace unos días que James pidió a la dirigencia salir como agente libre y por ello reclamaría el resto de su salario en el club. Tiene contrato hasta junio de 2025.



“El pedido de rescisión vino del jugador. Fue categórico en su traslado al club, que ya no está interesado en jugar en el São Paulo. Ahora las partes están tratando de llegar a un acuerdo sobre los valores de rescisión, pero ya se ha decidido que no seguirá”, señaló el periodista Gabirel Sá.

Se comenta que a James se le deben dos millones de euros en temas de salario y derechos de imagen, cuestión que fue negada rotundamente por Sao Paulo quien dice que no se le debe nada al futbolista, unas palabras que no habrían caído bien en el entorno del colombiano.



Pues bien, a la par de que se resuelve este tema, James suena para varias Ligas y una de ellas es la de Argentina más precisamente en Banfield donde hay interés por la vuelta del colombiano que militó allí entre 2006 y 2008.



El interés comenzó con una campaña en redes por parte de los hinchas cuando se dio a conocer la posible salida del jugador en Sao Paulo y se trasladó a las voces oficiales del club.



Y es que en las últimas horas, Julio César Falcioni, DT del ‘Taladro’ fue claro sobre el tema y aseguró que hay interés por contratarle, pero que será muy complicado.



“James es un jugador internacional y es muy difícil. Hemos conversado con la secretaría técnica, la gente del club, cuando él comenzó con la rescisión de su contrato, pero siempre es complicado y difícil. Creo que tiene una palabra empeñada para volver a Europa, pero siempre tenemos abierta esa esperanza que pueda volver al club, si no es en este momento, que sea en algún otro", señaló.



Y agregó: "El club ha hecho los contactos necesarios y ha hablado con él. En la secretaría técnica hay un excompañero que era Battión, para tratar de tentarlo y emocionarlo con la vuelta, pero eso depende más de James que del club”.



Estas palabras ilusionan en los aficionados de Banfield ya que podrían contar nuevamente con un futbolista que brilló en el club y que fue clave en la carrera de James para dar el salto a Europa.