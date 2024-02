¿Por qué James Rodríguez pidió perdón para quedarse en São Paulo?

James Rodríguez sorprendió con una decisión crucial para continuar su carrera en el 2024. El futbolista colombiano había entrado en conflicto con el São Paulo FC, pidiendo rescindir su contrato y el pago de un dinero que le adeudaban por derecho de imagen, para quedar libre y buscar un nuevo equipo.



Con el paso de los días, James entrenaba con sus compañeros, pues seguía siendo trabajador del club brasileño, mientras que esperaba que un equipo se interesara en ficharlo; pero, al parecer, no llegó esa oferta y el tiempo empezaba a jugar en su contra, por los cierres de los mercados, así como la proximidad de una nueva fecha FIFA para los juegos de preparación de la Selección Colombia.



Es por eso que, según la prensa en Brasil, James habló con los directivos y sus compañeros, para pedir perdón y tomar la decisión de quedarse en el São Paulo para el 2024.

El periodista Javier Hernández Bonnet, conocedor del entorno de los jugadores de la Selección Colombia, pues hace parte del ‘Gol Caracol’, producto que lleva 30 años transmitiendo los juegos de la Tricolor, entregó su versión sobre lo que pasó con James.



¿Por qué James se queda en São Paulo?



Según el comentarista del canal Caracol y director de deportes en ‘Blu Radio’, James recapacitó y decidió pedir perdón por “el poco interés del mercado”, no encontrando una buena oferta de un equipo, lo que “da señas de su desgaste. Nadie quiere comprar un problema...”, aseguró Hernández Bonnet.



Sin embargo, “para Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, James sí es una solución, pero mientras esté en forma. Me aseguran que James se queda en Brasil, porque sin equipo; no hay Selección”.



Así, Hernández Bonnet dejó en el aire una posible influencia del entrenador de la Selección Colombia para abrirle los ojos a James Rodríguez, y no poner en riesgo su presencia en la próxima fecha FIFA y en la Copa América.