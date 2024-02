¿Confirma que se queda? El mensaje de James en sus redes sociales

En un sorpresivo giro de hechos, desde Brasil señalaron que el colombiano James Rodríguez habría pedido perdón a sus compañeros y a la directiva de São Paulo y tomó la decisión de quedarse en el club.



De acuerdo con lo señalado por Gabriel Sá, James pese a manifestar su deseo de irse y rescindir contrato, se quedará en el club y será inscrito para la segunda fase del torneo paulista.



Recordemos que ante el embrollo entre ambas partes, el técnico Thiago Carpini decidió no meterlo en la lista del cuadro tricolor para la fase inicial.

Pues bien, minutos después de estas informaciones, James en sus redes sociales habría dado pistas de que finalmente se queda con un corto mensaje.



En su cuenta de Instagram, el volante colombiano colocó: ‘Algo bueno está llegando’ dando a entender que las buenas noticias serían ciertas.



De igual manera, en la publicación, los seguidores de São Paulo aprobaron su vuelta a la dinámica del equipo.



Algunos comentarios fueron: “Hoy comienza la nueva era James Rodríguez”, “La redención?, Si, si, si”, “Te critiqué, pero me he equivocado contigo”, “Vamos hermano”, “Usted es un crack, sabía que no se iba a ir”, “Perdónanos James”, “Lo necesitamos en São Paulo”, “Va a dar muchas alegrías para nuestro tricolor”, “Vamos, confiamos en tí”, “Retiro todo lo que dije sobre tí”.