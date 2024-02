Futuro incierto: James Rodríguez descartó volver a Argentina

James Rodríguez ha protagonizado la novela del mercado en este 2024 y luego de decidir rescindir contrato con Sao Paulo por no tener mucha continuidad en la titular, el diez sigue entrenando con el club paulista mientras se aclara su futuro.

Aún hay mucha incertidumbre por saber cuál será el destino para James en esta temporada y el volante de la Selección Colombia aún no le queda muchas opciones en el actual mercado de fichajes.



Una de las opciones que tenía James era un regreso a Banfield de Argentina, posibilidad que se abrió hace unos días y el club donde figuró el colombiano, admitió un interés para contar con el volante.



Sin embargo, James Rodríguez decidió no contemplar el regreso a Banfield y según reveló RCN, el jugador declinó esa opción, pues aún no es tiempo para volver, por lo que su destino sigue generando expectativa.



❌ JAMES DESCARTÓ UNA VUELTA A BANFIELD



👀 Luego de rescindir su contrato con San Pablo, Banfield se ilusionó con una posible vuelta. Sin embargo, el 10 de la selección de Colombia les dijo que no



✋ Según el medio RCN hubo un acercamiento por parte del club argentino, pero no… pic.twitter.com/cC8t7FVmNt — Diario Olé (@DiarioOle) February 20, 2024



​Por ahora, James sigue manteniéndose en forma en Sao Paulo y una de las opciones que parece más viable es llegar a la MLS, mercado que sigue abierto hasta el mes de abril, pero habrá que esperar qué decisión final toma el colombiano.