Estás que te vas y no te has ido: ¿qué más espera James en Sao Paulo?

Como en la famosa ranchera, James Rodríguez está que se va y se va y no se ha ido de Sao Paulo. Y mientras pasa el tiempo, el único perjudicado es él.

¿Qué está trabando su salida? Esa es la gran cuestión que aún sigue sin aclararse de manera oficial. Se dice que está cobrando un dinero correspondiente a salarios y especialmente derechos de imagen, una deuda que ascendería a los 2 millones de dólares, y que por eso no se finaliza el contrato, aunque club y jugador ya están de acuerdo en el adiós.



Lo cierto es que el contrato, que inicialmente va hasta junio de 2025, sigue vigente y él, como le corresponde, sigue entrenando día a día puntualmente, sabiendo que no cuenta para Thiago Carpini, que sus compañeros, en teoría, ya no lo son y que lo que le queda es exprimirle minutos a un club de primerísimo nivel para mantenerse a tono físicamente.



La pregunta es: ¿y para qué? Pues para estar listo si lo llama alguien. ¿Quién? Ahí está el otro detalle, A esta altura del año ya solo le quedan remotas opciones en ligas suramericanas como Argentina o la propia Colombia y la MLS, que cierra en abril.



Dicen que su interés era regresar a Europa pero ya el mercado cerró allí, y ya muchos dudas que sea tan sencillo ubicarlo después de cómo salió de Olympiacos de Grecia. En el mejor de los casos tendrá que esperar a junio, en plena Copa América de Estados Unidos, objetivo primordial suyo y de la Selección Colombia.



Por ahora sigue dando pistas que no conducen a nada, compartiendo imágenes con mensajes como “Algo sobre hoy”, aún con camiseta de Sao Paulo, aunque ya se consolidó su desaire. La historia de James de nunca acabar, la rutina de la incertidumbre...