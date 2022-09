Vuelve y juega: Cuadrado y nueva versión de posible salida en Juventus

Para nadie es un secreto que la Juventus de Turín es uno de los clubes más importantes de Italia y del mundo. Sin embargo, de un tiempo para acá, la ‘Vecchia Signora’ ha sorprendido completamente en la Serie A, y en la Liga de Campeones. Lejos de sus mejores y competitivos momentos, la Juve ha estado relegada a simplemente asegurar su paso a la siguiente edición de la Champions, y en dicho torneo no han mostrado una buena cara.

Ya van dos años en los que los clubes de Milán se quedan con el Scudetto, mientras que la Juventus ve con fastidio los triunfos de sus rivales en la Serie A. El problema es que tampoco hacen mucho para revertir la situación. Aunque se armaron con Filip Kostic, Ángel Di María, Arkadiusz Milik, entre otros refuerzos, no empezaron como deseaban en la liga local, ni tampoco en la Champions, en este último certamen, son coleros de su grupo con el Maccabi Haifa.



Pese a que no van ni por la mitad de la Serie A ni de la Liga de Campeones, los directivos de la Juventus ya empiezan a pensar en el futuro del club, pues ya se ha hablado de algunas salidas del equipo como la posibilidad de que Juan Guillermo Cuadrado salga porque, inicialmente, Massimiliano Allegri maneja nombres por los costados como Renan Lodi, Alejandro Grimaldo, Stephane Singo, Guilherme Arana y Andrea Cambiaso que pueden afectar al colombiano.



Además de los refuerzos por las bandas, no es el único problema que tiene Juan Guillermo Cuadrado y la Juventus. En los últimos dos años, el club se ha dedicado a gastar buenas sumas de dinero, y no recuperarlo por los malos resultados en la Serie A y en Liga de Campeones. Tanto así que la Juve tiene más pérdidas que ingresos, de hecho, la Gazzetta dello Sport mencionó que ha perdido 254,3 millones de euros.



Calciomercato dio a conocer el balance en rojo de la Juventus, y mantienen que, “el objetivo es reducir las pérdidas en un 50% en el ejercicio 2022/23”. Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes de la institución podría verse contra las cuerdas de su continuidad en la ‘Vecchia Signora’. Con contrato hasta junio del 2023, cuenta con un salario de 5 millones de euros anuales, cifras que en estos momentos no van de la mano con la situación que vive económicamente la Juve.



Los rumores seguirán cayendo en Italia y llegando a Colombia. De Juan Guillermo Cuadrado también se ha estudiado una posible renovación de su contrato que expira en el verano del siguiente año. Sin embargo, las informaciones que llegan últimamente ponen al extremo colombiano lejos de Turín. Solo queda esperar a ver qué sucede con Cuadrado, los fichajes y la situación financiera, principales problemas para el de Necoclí, Antioquia.