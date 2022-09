¿Cuadrado con las horas contadas en la Juve? El plan que lo afecta

Juan Guillermo Cuadrado vive una gran temporada en la Juventus. Aunque no ha logrado anotar gol todavía, es un característico inicialista en el plan de Massimiliano Allegri tanto en la Serie A, como en la Champions League. Ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, el extremo por derecha apareció desde el inicio, aunque no tuvo el protagonismo deseado, y no pudo evitar la derrota.

La afición de la Juventus de Turín se emociona con Juan Guillermo Cuadrado, es un referente de la institución, y uno de los capitanes del club. Ha aparecido como titular en seis partidos durante esta temporada. Los rumores antes de que iniciara esta Serie A lo ponían afuera del cuadro turinés, pero Massimiliano Allegri sigue confiando en él, tanto que lo readaptaron a una nueva posición pese a conocer la banda.



En la pretemporada, el plan de Massimiliano Allegri fue adaptarlo a la izquierda, un sector del campo que Juan Guillermo Cuadrado en pocas ocasiones se caracteriza. Sin embargo, parece que no todo es color de rosa para el colombiano, y Alex Sandro que se verían afectados por el anhelo que tiene el estratega de la Juventus. Aunque llegó Filip Kostic y Ángel Di María, extremos por izquierda y derecha respectivamente, quiere reforzar aún más sus líneas por los costados. Esto incluye no solo los extremos, sino laterales, poniendo en riesgo la continuidad de un estandarte como el colombiano y el de Brasil.



Uno de los medios más distinguidos en Italia de fichajes, Calciomercato comentó la situación, que no solo pasa por el plan de reforzar sus costados, sino que también por la renovación de Juan Guillermo Cuadrado, “de no ser porque este verano la elección de ejercer la cláusula de renovación unilateral de su contrato a 4,5 millones de euros por temporada ha molestado un poco a la Juventus, que pretendía diluir esa cifra a lo largo de varios años para rebajar el impacto en los salarios”.



Los nombres que baraja la Juventus, de acuerdo con el medio italiano para reforzar las bandas son Renan Lodi, Alejandro Grimaldo, Stephane Singo, Guilherme Arana y Andrea Cambiaso. Juan Guillermo Cuadrado y Alex Sandro se verían afectados por el plan de Massimiliano Allegri para el futuro de la institución Juventina.