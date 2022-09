Fin de semana de puro fútbol: agenda de colombianos en el exterior

Los colombianos en el exterior tendrán acción, algunos, en el previo de conocer la lista final de Néstor Lorenzo, para los amistosos de la fecha FIFA. Por lo pronto, los jugadores estarán en acción en sus respectivas. Repase la agenda para las principales ligas en el mundo.

Viernes 9 de septiembre

Estados Unidos



Montréal vs Columbus Crew

6:30 p.m.

Juan Camilo Hernández



Liga de Argentina



Barracas Central vs Lanús

1:30 p.m.

Brayan Castrillón



Sábado 10 de septiembre

España



Rayo Vallecano vs Valencia

7:00 a.m.

Radamel Falcao García



Italia

Napoli vs Spezia

8:00 a.m.

Kevin Agudelo



Sampdoria vs Milan

1:45 p.m.

Jeison Murillo



Inglaterra



Liverpool vs Wolverhampton

09:00 a.m.

Luis Díaz



Manchester City vs Tottenham

11:30 a.m.

Dávinson Sánchez



Bournemouth vs Brighton

9:00 a.m.

Jefferson Lerma



Alemania



Eintracht Frankfurt vs Wolfsburgo

08:30 a.m.

Rafael Santos Borré



Francia



Marsella vs Lille

2:00 p.m.

Luis Javier Suárez



Portugal



Porto vs Chaves

2:30 p.m.

Matheus Uribe



Escocia



Aberdeen vs Rangers

6:00 a.m.

Alfredo Morelos



Brasil



Ceará vs Santos

2:30 p.m.

Stiven Mendoza y Jhon Vásquez



Palmeiras vs Juventude

7:00 p.m.

Eduard Atuesta



Domingo 11 de septiembre

España



Elche vs Athletic Club

9:15 a.m.

Helibelton Palacios



Real Betis vs Villarreal

2:00 p.m.

Johan Mojica



Italia



Atalanta vs Cremonese

5:30 a.m.

Duván Zapata y Luis Muriel



Juventus vs Salernitana

1:45 p.m.

Juan Guillermo Cuadrado



Argentina



Boca Juniors vs River Plate

3:00 p.m.

Frank Fabra, Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja



Talleres vs Defensa y Justicia

6:00 p.m.

Diego Valoyes