Cuadrado no la pasa bien en la Juventus: calvario por los resultados

Juan Guillermo Cuadrado no pudo estar en la jornada pasada por una expulsión recibida contra la Salernitana, pero con o sin el colombiano, el semblante de la Juventus no es para nada positiva. Al contrario, es muy alarmante, y, además, como si fuera poco, el comportamiento de algunos jugadores revolucionados demuestra la gran preocupación que hay en las filas del equipo de Turín.

Una jornada inesperada para Massimiliano Allegri y sus dirigidos en la que la Juventus cayó en condición de visita, con el club que antes de ese encuentro estaba en la última casilla de la clasificación: Monza de Silvio Berlusconi. El equipo recientemente ascendido se convirtió en una nueva pesadilla, pues los turineses nunca se imaginaron que caerían. Como en el juego pasado en el que empataron contra la Salernitana, la Juve no logró controlarse en el campo de juego y sufrió la expulsión de Ángel Di María en la primera parte.



El proyecto deportivo de la Juventus para esta Serie A tenía como objetivo recuperar su nombre, y luchar por el Scudetto, ese que ha escaseado y ha estado en manos de clubes de Milán. Sin embargo, ha estado lejos de aquellas posiciones privilegiadas en una competencia más que competitiva para este certamen con Napoli liderando, y muy de cerca Atalanta y Udinese de la cima.



Juan Guillermo Cuadrado, que ya concentra con el combinado nacional está muy pendiente del nivel de la Juventus, una situación preocupante con apenas dos victorias de nueve posibles en esta temporada, y con un mal semblante en la Uefa Champions League perdiendo los dos primeros partidos. Así las cosas, deberán como sea recuperar su nivel futbolístico, todavía es temprano para recomponer la negativa situación que los ha perseguido, y para que Massimiliano Allegri deje de tambalear, pues ya suena el uruguayo Paolo Montero como nuevo estratega.



Sería igual un retroceso, pues Paolo Montero no cuenta con un amplio bagaje en la dirección técnica y mucho menos con grandes clubes a nivel mundial. Estuvo en Italia con el Sambenedettese de la Serie C.



Además, los fichajes de Filip Kostic, Arkadiusz Milik, Ángel Di María, Bremer, entre otros no han pesado. Se espera el regreso de su lesión de Paul Pogba, quien regresó a las filas de la Juventus gratis procedente del Manchester United. La Juventus, con estos jugadores apostó a luchar por la Serie A, pero el camino ha sido complicado con dos triunfos ante Sassuolo y Spezia, mientras que ha empatado con la Sampdoria, Roma, Fiorentina, Salernitana y perdió con Monza. Sus próximos retos, ya con Juan Guillermo Cuadrado de regreso serán contra Bologna y Maccabi Haïfa por la Serie A y Champions League respectivamente.