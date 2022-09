¿Son todos los que están? Así llegan convocados de Lorenzo en Colombia

Llegó la hora: los 26 convocados por Néstor Lorenzo se dirigen a la concentración para los partidos amistosos contra Guatemala )24 de septiembre) y México (27). Pocos llegan en momentos brillantes en sus clubes y hay más de una incógnita, bien por cambios de club o por problemas físicos. Así llegan los elegidos:

Arqueros



David Ospina

Al Nassr (Arabia Saudí)

Minutos: 360

PJ: 4

Cambió al Napoli por Al Nassr de Arabia y ha hecho buen trabajo en sus primeros juegos.



Camilo Vargas

Atlas (México)

Min. 1.298

Pj: 16

Es actual campeón de México y el mejor del fútbol local en el momento. ¿Es su momento de ser titular



Álvaro Montero

Millonarios (Colombia)

Min. 3.902

PJ: 44

Tuvo récord de arcos en cero y es figura en el equipo que mejor juega en Liga Betplay.



Defensores



Daniel Muñoz

Genk (Bélgica)

Min. 810

PJ: 9

Goles: 1

Titular indiscutible en Genk y hombre con mucha huella de Selección.



Stefan Medina

Monterrey (México)

Min. 1.236

PJ: 14

Goles: 2

Siempre titular cuando está sano en Monterrey, polifuncional (lateral y central).



Carlos Cuesta

Genk (Bélgica)

Min. 807

PJ: 9

Goles: 0

Otro de los titulares del Genk, impecable cuando lo respetan las lesiones, presente y futuro en Selección.



Dávinson Sánchez

Tottenham (Inglaterra)

Min. 329

PJ: 4

Goles: 0

Tuvo opción durante la lesión de Romero en Tottenham de Conte, pero trae ritmo de competencia y memoria en Selección.



Andrés Llinás

Millonarios (Colombia)

Min. 3.363

PJ: 38

Goles: 0

Referente de la zaga de Millonarios, fuerte en el hombre a hombre y pieza clave para Gamero.



John Lucumí

Bolonia (Italia)

Min. 450

PJ: 5

Goles: 0

El cambio de club (de Genk a Bolonia) no afectó su continuidad: es titular habitual.



Johan Mojica

Elche/Villarreal (España)

Min. 477

PJ: 7

Goles: 0

Su buen trabajo en Elche le abrió las puertas de Villarreal, jugó en Europa League y va más lento en LaLiga.



Frank Fabra

Boca Juniors

Min. 3.299

PJ: 39

Goles: 2

Se ha venido destacando en los últimos partidos en Boca con fútbol y asistencias. Tiene un buen momento.



Mediocampistas



Wilmar Barrios

Zenit (Rusia)

Min. 891

PJ: 10

Goles: 0

Hombre clave del Zenit, ha dado dos asistencias en la liga rusa, gran aporte para repetir en Selección.



Jefferson Lerma

Bournemouth (Inglaterra)

Min. 630

PJ: 7

Goles: 1

Habitual titular del Bournemouth, clave en marca, cometió penalti el fin de semana.



Steven Álzate

Brighton (Inglaterra)/ Standard Lieja (Bélgica)

Min. 0

PJ: 0

Goles: 0

No ha empezado formalmente su temporada con cambio de equipo: más allá de su pasado con Queiroz y Rueda tiene pocos argumentos para estar en convocatoria.



Yairo Moreno

León (México)

Min. 787

PJ: 15

Goles: 1

Siempre que está sano aporta en México. Irregular en Selección.



Matheus Uribe

FC Porto (Portugal)

Min. 833

PJ: 10

Goles: 2

Habitual convocado en Selección, marcó en Liga de Portugal y en Champions League.



James Rodríguez

Al-Rayyan (Catar) / Olympiakos

Min. 93

PJ: 12

Goles: 0

Poco rodaje en el semestre, muy fiel a su recuerdo la convocatoria de Lorenzo



Juan Guillermo Cuadrado

Juventus (Italia)

Min. 555

PJ: 8

Goles: 0

No jugó en derrota contra Monza, tampoco es su momento en el club, pero es uno de los referentes de Selección.



Jorge Carrascal

CSKA Moscú (Rusia)

Min. 798

PJ: 10

Goles: 5

Debe ser su mejor momento en Rusia y eso justifica su llegada a Rusia. En Selección genera gran expectativa.



Delanteros



Yaser Asprilla

Watford (Inglaterra)

Min. 545

PJ: 9

Goles: 0

Se acomodó bien al fútbol de Inglaterra aunque aún no ha podido anotar.



Luis Díaz

Liverpool (Inglaterra)

Min. 798

PJ: 9

Goles: 4

El hombre clave de la Selección nacional, lo rescatable del momento irregular de Liverpool en Premier y Champions. Su partido del fin de semana se aplazó por muerte de la Reina Isabel y él está en Nueva York.



Falcao García

Rayo Vallecano (España)

Min. 163

PJ: 6

Goles: 1

Pocos minutos, pero ya marcó en la temporada. Es histórico de Selección.



Luis Sinisterra

Leeds United (Inglaterra)

Min. 242

PJ: 6

Goles: 3

Sufrió problemas físicos pero se recuperó y es una de las sensaciones de la temporada en la Premier League.



Rafael Santos Borré

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Min. 354

PJ: 10

Goles: 1

Ha perdido protagonismo en el Eintracht Frankfurt y suele ser sacrificado en otros puestos distintos al suyo en Selección.



Óscar Estupiñan

Hull City (Inglaterra)

Min. 731

PJ: 10

Goles: 7

Es el ‘9’ con mejor presente, goleador en segunda división y figura de su club.



Jhon Jáder Durán

Chicago Fire (Estados Unidos)

Min. 1.434

PJ: 28

Goles: 6

La gran sorpresa de la convocatoria llega con solo 18 años a su primer llamado