Juanfer Quintero negocia en otro frente: opción real desde Brasil

Juan Fernando Quintero está muy cerca de llegar a un acuerdo con Junior, para romper el mercado de fichajes en Colombia. El recorrido que ha tenido el volante en todo el mundo le permite hacerse a un sueldo bastante elevado, que para el entorno de la Liga BetPlay, estaría fuera de toda proporción.

Esto va para Colombia y Brasil: hoy hay reuniom con el #Flamengo en Buenos Aires.

Mientras #Juanfer esta en #Barranquilla hablando con la gente de #Junior.

Por la info que manejo, no hay que cerrar ninguna puerta. Nada definido.

Mas tarde cuento mas.....#Quintero — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 7, 2023

En la noche del viernes, Quintero llegó a Barranquilla a una visita exprés, para negociar con las directivas del cuadro barranquillero. En medio de toda la prensa, el jugador y los Char salieron, sin decir muchas palabras, pero con la cara de tranquilidad que los delata.



Sin embargo, no es la única oferta que el ex River tiene. De acuerdo a información de Sebastián Srur, los contactos con Flamengo se mantienen “Hay reunión con Flamengo en Buenos Aires. Mientras Juanfer está en Barranquilla con la gente de Junior. Por la info que manejo, no hay que cerrar ninguna puerta. Nada definido”.



Asimismo, Diego Rueda reveló el valor ofrecido por los brasileños “La oferta de Flamengo a Juan Fernando Quintero es un contrato por 3 años y una cifra cercana a los 2 millones y medio de dólares. Junior no está lejos de esas cifras”.