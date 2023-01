Millonarios buscó reforzar la zona defensiva: transferencia fallida

Millonarios ya prendió motores para el 2023, con el arranque de la pretemporada, buscando mejorar los resultados obtenidos el año pasado. El título de Copa y las semifinales de Liga ya son cosa del pasado, con la obligación de ratificar lo hecho en los semestres anteriores, sumándole el estilo de juego que gusta y que hasta el 2022 trajo réditos.

Ⓜ️ @MillosFCoficial buscó la contratación de Andrés Correa, sin embargo @Equidadfutbol no pretende salir del jugador y las negociaciones están caídas.



🔵 Sigue en la búsqueda de un lateral zurdo, fue ofrecido Edwin Velasco pero por el momento fue descartado. pic.twitter.com/gO5QLvAQyh — Guillermo Arango (@guilloarango) January 7, 2023

Hasta el momento, los embajadores sorprendieron con los tres movimientos durante el periodo de fichajes. Repatriar a Fernando Uribe y Daniel Giraldo, era uno de los objetivos, pues ambos no tuvieron el paso ideal por Junior, quedando en deuda, regresando a Bogotá, donde tuvieron grandes actuaciones.



Sumado a ellos, uno de los golpes en el mercado fue la transferencia de Leonardo Castro, flamante goleador del semestre anterior y vital para el histórico título de Liga del Pereira.



Entre las posiciones que están analizando en la interna, para reforzar, se encuentra la del lateral izquierdo. Omar Bertel se ha consolidado en esa zona, sin competencia real, pues hasta el momento, no ha llegado un canterano que compita con él. Además, Perlaza ha entrado en esta zona, siendo el relevo perfecto.



De acuerdo a información de Guillermo Arango, el elenco azul estuvo al tanto de la situación de Andrés Correa “Millonarios buscó la contratación de Andrés Correa, sin embargo, Equidad no pretende salir del jugador y las negociaciones están caídas. Sigue en la búsqueda de un lateral zurdo, fue ofrecido Edwin Velasco pero por el momento fue descartado”.