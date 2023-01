Tagliafico reveló confesión de los polacos en Catar: ‘No ataquen más’

Catar 2022 dejó a Argentina como campeón del mundo, luego de vencer a Francia en los penaltis, en una definición desde los penaltis bastante definitiva. Las llaves previas y la fase de grupos para la albiceleste dejaron ver caras complejas, donde incluso se pensó que dejarían el Mundial en primera ronda.



Polonia fue el partido crucial en esa primera fase, donde los argentinos se impusieron 2 a 0 para asegurar su clasificación, dejó ver una definición vibrante. Ambas selecciones clasificaron a los octavos de final.



Nicolás Tagliafico, en una transmisión de Twich, reveló un detalle que sorprendió. La confesión de los jugadores de Polonia, al conocer el resultado de México, en ese instante y la superioridad de la albiceleste. El defensor comentó “En el partido con Polonia, luego del primer gol, no quisieron jugar más. Hacemos el segundo y en el minuto 60, uno de ellos me dijo como pudo en español: no ataquen más”.



Además, agregó “Ellos con el 2 a 0 seguían clasificando y a lo mejor sabían que México estaba ganando. Decían por favor no ataque más”.



El lateral del Lyon también recordó la acción de gol que falló “Creo que, si hago ese gol, Polonia quedaba afuera, cambiaba todo” y en medio de bromas dijo “Por ahí México jugaba con Francia, los sacaban. Se armaba un kilombo y no salíamos campeones”.