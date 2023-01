Hablaron los Char: ¿qué falta para el fichaje de JuanFer Quintero?

El posible fichaje de Juan Fernando Quintero en Atlético Junior es la novela de la Liga Betplay en este inicio del 2023. Y casi que se cuentan nuevos capítulos cada hora.

El último pasa por un hombre que suele ser el portavoz oficial de las contrataciones del club, el exalcalde Alex Char, quien habló breve pero contundentemente de los contactos para el fichaje que los hinchas esperan.

​

"Quisiéramos todos pero no es fácil. Es un sueño pero no es fácil. Soy sincero, no es fácil. Quiero ser muy sincero, es un esfuerzo muy, muy grande, ojalá se pueda resolver", dijo un muy prudente Alex Char, para quien las negociaciones están abiertas pero no por eso son sencillas.





"Vamos a hablar con él, no es fácil", dijo Álex Char sobre la llegada de Juan Fernando Quintero a Barranquilla. El volante se reunirá con los accionistas de Junior. pic.twitter.com/h8nzlIh8eU — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 7, 2023

¿Cuál es la idea con Juan Fernando (Quintero) en Barranquilla? "Qué sea el '10' de Junior", manifestó Álex Char, accionista del cuadro 'Tiburón'. pic.twitter.com/rUwytZd0yf — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 7, 2023

Por la actitud del miembro de la familia dueña del club que antes reveló las llegadas de Miguel Borja y más recientemente de Carlos Bacca, no hay avances concretos pues los costos son elevadísimos incluso para un club que se ha dado el lujo de pagar millonarios salarios.



"La idea es que sea el 10 del Junior, pero no es fácil", insistió el dirigente, quien anunció que hablarían con él, sin dar más ilusiones.