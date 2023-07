No duraría mucho el desempleo: exótico destino de JuanFer Quintero

Pasó la novela de Juan Fernando Quintero en Junior de Barranquilla y ahora es momento de mirar a otros horizontes.

Dijo que estaba "incómodo", no le gustó que 'Bolillo' Gómez le dijera que no sería titular indiscutible, no le gustó el manejo de casos como el de Viera e incluso Bacca, no se sintió respaldado y tras darle quejas al dueño del club y no obtener lo que esperaba, empacó sus cosas y se fue.



Dejó 7 partidos (6 por Liga y 1 por Copa Sudamericana) un solitario gol y 12 fechas ausente por una lesión que se le complicó en Selección Colombia. Nada para recordar, evidentemente...



Pero esa novela ya se escribió y ahora es momento de aprovechar que el mercado de fichajes está abierto y él es un jugador con cartel y libre.



De hecho, el desempleo acabaría pronto para él pues, según informó el periodista Diego Rueda en el Vbar de Caracol Radio, tendría destino casi listo.



“Ya va a llegar la primera oferta para Juan Fernando Quintero. Destino: Arabia Saudita”, dijo el comunicador, rumor que empezó a tomar fuerza tras la salida del creativo del Junior y que en días tomaría forma.



No se informó el club al que iría pero se sabe que las propuestas económicas son del tipo de las que no hay que pensar mucho. Ya a esa exótica liga árabe, que recluta estrellas a granel para cumplir su objetivo de ser sede de un Mundial masculino de mayores, han llegado en esta ventana Roberto Firmino (Al Ahli), Marcelo Brozovic (Al Nassr), Édouard Mendy (Al Ahli), Milinkovic-Savic (Al Hilal), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), N´Golo Kanté (Al Ittihad) y nada menos que el Balón de Oro, Karim Benzema (Al Ittihad). Eso por no mencionar que estaba, como gran anfitrió, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), compañero de DAvid Ospina.