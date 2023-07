A Juanfer no le gustará: terrible comparación tras su adiós al Junior

Juan Fernando Quintero salió del Junior y dejó a los hinchas "con los crespos hechos". El volante se marchó de Barranquilla sin dar mayores explicaciones y acabó con la ilusión de una hinchada que quería ver un poco más de su magia en el segundo semestre.



Una posible crisis con el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, que muchos catalogan como una pataleta por haber sido suplente, terminó su historia antes de lo previsto. El pasado viernes, Juanfer fue a la sede y se despidió de sus compañeros.



En medio de las múltiples críticas que ha recibido Juanfer por su repentina salida del club, de la que no dio mayores detalles y que dejó más dudas que certezas, en Barranquilla comparan su pobre campaña con lo hecho por algunos de los recordados "peores fichajes" que pasaron por el club. Una terrible comparación que no le gustará.

Y es que el rojiblanco no ha escatimado esfuerzos y ha sacado la chequera para fichar a jugadores que prometían ser figuras. Lo cierto es que pasaron sin pena ni gloria. Tal es el caso del chileno Matías Fernández, del uruguayo Jonatan 'El loco' Alves y del peruano Alberto 'Mudo' Rodríguez, con quienes ya comparan al '10' antioqueño.



"Hay una parte de la historia que no conocemos", mencionó José Hugo Illera en Win Sports, mencionado que en Barranquilla hay sentimiento de tristeza y enojo por el tema Juanfer. "Lo catalogan como uno de los grandes fracasos, comparado con Matías Fernández, el 'Loco' Álves y el mismo 'Mudo' Rodríguez, que llegaron como figuras y no hicieron mayor cosa".



Cabe recordar que Juanfer fichó con Junior en enero de 2023 tras su salida de River Plate y por cuenta de una lesión apenas pudo jugar seis partidos y registrar un gol. A través de sus redes se pronunció sobre su salida del equipo y dijo que "A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón". Esta historia aún tiene mucho por conocer.