'Bolillo' reveló por qué se fue Juanfer: ¿Qué pasó en el amistoso?

Junior de Barranquilla presentó este lunes a su plantilla 2023-II y fue el momento elegido por el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez para contar la verdad sobre la salida de Juan Fernando Quintero. El entrenador desmintió rumores sobre problemas en la interna del grupo y mucho menos que se tratara de un tema económico.



Lo primero que hizo el técnico rojiblanco fue aclarar que "desde que estoy dirigiendo nunca tuve problema con un jugador" y mencionó que iba a revelar la verdad para acabar con especulaciones sobre la salida anticipada del '10' antioqueño, quien el pasado viernes se despidió del grupo.

"La salida de Juanfer es la que yo voy a decir, cualquier cosa que diga otra persona, o si lo dice distinto Juanfer, no es verdad, la verdad es la que voy a decir. Hicimos dos partidos amistosos donde Juanfer fue titular y después del partido con Magdalena me reuní con el grupo y les dije que iba a buscar variantes porque el equipo no andaba bien".



'Bolillo' contó que ese fue el momento que decidió incluir a Carlos Bacca en la titular, pues veía anotando goles. "Me reuní con ellos en la mitad de la cancha y le al grupo va a jugar tal y tal, le dije a Juanfer vas a trabajar en otro equipo. Le dije que lo iba a llevar de a poco hasta que volviera a ser la figura porque hace cuatro meses no estaba jugando".



El entrenador aseguró que el entrenamiento terminó bien y "nos fuimos sin problema", sin embargo, al siguiente día se llevó una sorpresa con la llamada de Fuad Char, dueño del equipo. "Al otro día me llama don Fuad que qué pasó con Juanfer y me quedé sorprendido, me preguntó que si hubo algún problema".



'Bolillo' Gómez contó que Quintero había llegado con normalidad al entrenamiento ese día: "Llegó al entreamiento como siempre. Se me recostó, sin ningún problema ni alguna pelea, dijo 'quiubo pa', yo 'quiubo hijo'... Nunca tuve discusiones con él", se refirió a la cercanía que existe entre ambos.



"Esa es la única manera que hay y por la que Juanfer se fue de la institución, no fue porque Junior no le quisiera pagar ni porque tuviera problemas conmigo o con el grupo. Él fue al otro día y se despidió de todos nosotros. No inventen y esa es la única explicación por la que se quiso ir del equipo", aseguró el técnico.



Finalmente, Hernán Darío dejó claro que él no saca a jugadores y que las salidas se dan por distintos motivos y aprovechó el momento para hablar de Sebastián Viera y Carlos Bacca. "En el Junior hay códigos y yo no echo a nadie, la gente se sale sola. Sea porque no tiene su nivel o porque quiere estar en otro lado, por lo que sea. Yo en Junior no he tenido problemas ni con Sebastián, ni con Bacca ni con Juanfer. El grupo vive bien y no hay problemas, pero inconformes en el fútbol siempre hay".