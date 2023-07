Quintero se pronunció tras su salida del Junior: 'No se puede engañar'

"A la gente no se puede engañar", fue una de las frases que dejó Juan Fernando Quintero en sus redes sociales, en su primer pronunciamiento tras conocerse de su salida anticipada del Junior.



Al '10' le quedaban seis meses de contrato pero el pasado viernes se despidió del grupo. Un novelón al que todavía le quedan unos cuantos capítulos y en el que 'Juanfer' no quiso ahondar para no restarle protagonismo a la despedida de Sebastián Viera.



Entre las muchas versiones de su salida, circula una sobre la posible "pataleta" que le hizo al dueño del Junior, Fuad Char, por ser suplente en los amistosos de preparación. Otros mencionan que no estaba a gusto con la metodología de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

"Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de Sebastián Viera. A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón", mencionó.



Juanfer aprovechó la publicación para agradecerle a los hinchas por acogerlo estos seis meses. Cabe recordar que fichó en enero con el rojiblanco pero a causa de una lesión tuvo pocos minutos. "Barranquilla me acogió como uno más… feliz tarde a todos y que disfruten", escribió en Twitter el jugador antioqueño.