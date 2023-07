Novelón de Juanfer en Junior: motivo de duras críticas y ácidos memes

"Anunció que no quiere seguir. No ha dado muchas explicaciones, pero hubo un inconveniente grande. Dijo que no está bien ni cómodo. Esperemos que lo podamos resolver porque queremos que cumpla su vínculo hasta fin de año", fueron las palabras de Fuad Char, máximo accionista de Junior sobre el tema Juanfer Quintero.



Lo cierto es que la noticia cayó como "baldado de agua fría" en Barranquilla. Aunque Fuad Char reveló que el '10' les notificó su deseo de irse en la noche del jueves y que intentarían convencerlo de continuar, en Argentina ya le siguen la pista al desenlace de esta historia.

Vea los memes más virales que deja posible salida de Juanfer Quintero del Junior: