Hay novela con Juan Fernando Quintero: 'no quiere seguir en Junior'

Como en las más apasionantes novelas, la historia de Juan Fernando Quintero en Junior de Barranquilla ha empezado a escribir curiosos capítulos.

El jugador le pidió una cita a Fuad Char, máximo accionista del club, y allí le expresó sus inconformidades y le dejó claro que no quiere seguir.



"Nos anunció que no quiere seguir en el equipo vamos seguir conversando con él durante el día", dijo Char a la salida de su residencia en Barranquilla.



"No está bien, no está cómodo, inconvenientes que vamos a ver cómo manejamos", añadió, aunque sin asegurar que definitivamente se va.



¿Tiene alguna oferta? "Para nada", respondió el directivo. "Esperamos revisar con él y el técnico cuál es la explicación y si podemos resolverlo lo haremos para que se quede hasta el 31 de diciembre", dijo sobre el futuro del que se consideraba "jugador franquicia".



Pero ojo que se pone mejor: "El técnico también está sorprendido, parece que en un entrenamiento hicieron una línea titular y no lo pusieron... ", dijo Char.

"'Juanfer' nos comunicó que no quiere seguir en Junior", manifestó Fuad Char, accionista de Junior. pic.twitter.com/KXDManRjFE — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) July 7, 2023

¿Entonces si no es titular se va? Ese es el espinoso asunto que intenta resolver ahora el Junior, que ha dado apoyo total a cada decisión de Hernán 'Bolillo' Gómez en el pasado con el escándalo de indisciplina y nunca ha cuestionado las decisiones deportivas.

El futuro de Quintero entonces no está decidido, más allá de que la noticia es que ha ido a ponerle quejas al dueño del aviso. Hay que esperar ahora la respuesta de Gómez ante la presión.