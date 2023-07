Revancha para Sandoval: club en el que espera olvidar la indisciplina

Frescas están en la memoria las imágenes de Luis Sandoval, saliendo de la sede de Junior de Barranquilla, tras le decisión de su despido por un caso comprobado de indisciplina.

El propio entrenador Hernán 'Bolillo' Gómez le soltó la mano tras una nueva infracción que no es una novedad en su carrera pero que llegó en un momento muy sensible, cuando se luchaba todavía por una clasificación a los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023 que no se pudo cumplir.

​

Se fue a pesar de que se la jugaron una y otra vez en Barranquilla por él y tal vez por eso ahora su decisión de cambiar radicalmente de aires para buscar revancha.

​

Según se aseguró en varios medios, su apuesta será nada menos que el Deportivo Cali, de otro técnico muy exigente en el comportamiento como Jorge Luis Pinto.

​

La versión se dio como un hecho en Conexión de Win Sports y se ratificó luego con la versión del periodista Carlos 'Petiso' Arango: "Al final Cali se decidió por el “Chino” Sandoval, el atacante llega en préstamo con un contrato con cláusula".

Al final @AsoDeporCali se decidió por el “Chino” Sandoval, el atacante llega en préstamo con un contrato con cláusula. Hoy casualmente en @ZonaLibreDeHumo hablamos con @olsendeportes de su posibilidad adelantada. pic.twitter.com/NXSKzhGSpq — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) July 4, 2023

Llama la atención que, por temas de disciplina, no se avale la llegada de Andrés 'Manga' Escobar, quien ha pedido jugar hasta gratis, pero sí haya oportunidad para un jugador con antecedentes como el atlanticense.



En todo caso, Sandoval, quien ha estado en tratamiento sicológico financiado por Junior a pesar de no tener contrato, estaría listo para buscar la revancha: será su quinto equipo, Barranquilla FC y Fortaleza en la Primera B y Junior y Águilas en la A. Ya tiene 24 años: si no es ahora no será nunca.