César Haydar se confesó: relación con ‘Bolillo’ y proceso de Sandoval

Junior de Barranquilla salió de varios jugadores esta temporada y luego de la crisis interna que vivió el equipo tras darse a conocer la indisciplina de Luis ‘Chino’ Sandoval y fue una situación que involucró a otros jugadores como José Ortiz, Walmer Pacheco, Omar Albornoz y César Haydar.

Después de esos incidentes que ocurrieron en Junior en la mitad de la Liga BetPlay, César Haydar, uno de los jugadores que fue involucrado por temas de indisciplina, entregó una entrevista a ‘El Ámbito’ por primera vez y confesó cómo es la relación con Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, además de la difícil situación que vive Luis ‘Chino’ Sandoval.



“Todo se puede arreglar. El profe (‘Bolillo’ Gómez) está un poco ardido por el escándalo y todo eso. Entonces la gente queda un poco resentida independientemente si pasó o no pasó algo. Quedaron esas ganas de seguir construyendo y tener el equipo blindado. Le agradezco a él y cuerpo técnico porque en lo poco que estuve se aprendió. Es un man chévere”, dijo César Haydar.



Con respecto al ‘Chino’ Sandoval, Haydar explicó que está en un proceso complicado, pero que le sigue viendo potencial y espera que en un futuro le vuelvan a dar una oportunidad en Junior para demostrar su talento.



“Futbolísticamente tiene mucho que dar, no sé cómo va su proceso. Él es mi amigo y si la embarró no lo voy a juzgar porque cada uno está grande y sabe lo que hace. Él tiene una familia y un futuro por delante", mencionó Haydar.





​César Haydar sería refuerzo del Deportes Tolima:

​

“Se me presentó la oportunidad de presentar exámenes médicos en Tolima y pienso que es una buena plaza. Me contactó el gerente y se dio la posibilidad. Con Juan Cruz Real he tenido pequeñas conversaciones. Iré a préstamo, pero hay que pasar los exámenes”, finalizó César Haydar.