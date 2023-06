América descartó otro arquero en FPC: 'Ni siquiera lo hemos analizado'

América de Cali anunció recientemente la salida de Alexandre Guimaraes y en medio de la ola de rumores sobre sus posibles reemplazantes, el nombre de Lucas González (técnico revelación con Águilas Doradas) llama poderosamente la atención.



En charla con Zona Libre de Humo, el presidente Mauricio Romero aclaró la situación del técnico Lucas, se refirió a los extranjeros que suenan y dejó claro que encontrar un buen arquero es prioridad. Aprovechó el momento para descartar a Diego Martínez.

"Nunca pudimos ver si (Luis) Quintero era competencia para (Diego) Novoa. El club tiene que reaccionar y debe moverse para esa posición si queremos aspirar a algo", empezó el directivo.



"El nombre de Diego Martínez no lo hemos considerado, no está dentro de la baraja, no te podría decir si tiene el perfil o no porqué ni siquiera lo hemos analizado. Ese nombre no se ha tocado pero si se lo han enviado a don Tulio o él ha preguntado lo ha hecho más a nivel personal que institucional", reconoció.



Sobre el rumor de Lucas González al América, el directivo mencionó que "Lucas no es el técnico de América, no hemos firmado ningún tipo de contrato con él. Dentro de las opciones que tenemos sí llegó el nombre de él pero no hemos tomado una decisión".



Y agregó que "Este tema es prioridad porque el inicio de la próxima temporada está cerca. De la contratación del entrenador dependen otras cosas. Estamos en eso y esperamos poder anunciar pronto el nuevo técnico".



Finalmente, Romero evitó hablar de la carpeta de técnicos que analizan pero dejó en el aire la posibilidad que sea un extranjero. En Cali se dice que hay dos argentinos entre las opciones: Gabriel Raimondi y Sebastián Domínguez. "Ahí te la dejo", respondió el Presidente tras ser consultado por estos entrenadores.