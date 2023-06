Sandoval y su escándalo en Junior: arrepentido, pensó dejar el fútbol

La imagen le pasa una y otra vez, saliendo de la sede de Atlético Junior no como el héroe de ninguna clasificación, menos de un título, ni cerca de lo que soñó: se iba despedido en un escándalo de indisciplina que le costó la confianza de Hernán 'Bolillo' Gómez y toda la afición barranquillera.

Y se fue en silencio tras conocerse que llegó en un impresentable condición a un entrenamiento y el DT lo apartó de inmediato, misma actitud que tuvo la directiva al rescindir su contrato, justo cuando parecía que por fin iba a consolidarse como el goleador del equipo 'tiburón'.



Solo ahora, en entrevista con José Hugo Illera, reconoció su grave error y ofreció disculpas a todos en Barranquilla: “Me dolió la salida del Junior. Reconozco que me equivoqué. Pido disculpas a la afición, a mis compañeros, al técnico. Vengo trabajando con profesionales del tema y encontrar mi versión. Fue el golpe más duro en mi carrera, pasaba por mi mejor momento y pasó esto”.







En la charla reveló incluso lo que pasó con 'Bolillo': “El profe estaba dolido, creyó en mis condiciones, me hablaba mucho. No era su decisión sino de los directivos”, añadió. Quién diría que para él tendría la comprensión y confianza que les negó a Viera y Bacca, entre otros... pero fue eso lo que perdió Sandoval.



Fueron días muy grises en los que pensó en decisiones radicales: “Acepto que cometí un error, pero hubo un linchamiento a mí, a mi familia, a mis padres. Pero acá estoy de pie y listo para dar lo mejor de mí. Duré 10 días encerrado, tratando de no salir con todo lo que me decían en la calle. Cuando rescindí el contrato con Junior, pensé en retirarme del fútbol”, detalló.



Pero eligió seguir luchando y ahora busca quien, contra toda evidencia, apueste de nuevo por él: “De este episodio aprendí a pasar más tiempo con mi familia, disfrutar de mis hijos. Estoy entrenando en un gimnasio de manera personalizada y esperando volver a un terreno de juego”.