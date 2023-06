Polémica por próximo fichaje de Junior: ¿no aprendieron de Sandoval?

Atlético Junior trabaja a toda máquina para conformar la nómina de la Liga Betplay II 2023, en la que espera tomar revancha tras un primer semestre lleno de decepciones e inclusive de escándalos de indisciplina.

Suenan muchos nombres en varias posiciones, pues acaban de salir el portero Viera, Amaury Torralvo, José Ortiz, César Haydar y el propio Sandoval y es prioritario encontrar reemplazos.

​Precisamente se confirmó por el propio afectado que el delantero que llegaría está casi listo: Pablo Rojas, de Jaguares, informó que está "en un 90 por ciento" adelantado el fichaje.

Sin embargo, una duda saltó de inmediato: "Hay algo que no entiendo. “Bolillo” Gomez trató, con mano fuerte, de limpiar a Junior de actos de indisciplina, pero ahora trae a un jugador con antecedentes de indisciplina. Ojalá Pablito Rojas los haya dejado en el pasado y entienda que ESTO ES JUNIOR y no Jaguares", dijo el periodista Fabio Poveda.

Lo bueno es que Rojas dio la cara de inmediato y habló de hechos que le sucedieron entre 2015 y 2017, cuando hacía parte de Atlético Bucaramanga.



"Cuando joven, en Bucaramanga, hace muchos años, cometí algunos errores que me ayudaron a crecer como persona y ser más responsable. En estos momento me siento tranquilo, no me afecta, sé lo que soy en mi carrera y en mi vida personal y no tengo ningún inconveniente", dijo, a sus 31 años de edad.