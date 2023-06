Ni él quiere ni hay qué darle: buscan salida de extranjero de Junior

Atlético Junior perfila su nómina de la mano de Hernán 'Bolillo' Gómez para la revancha en este segundo semestre, tras la eliminación de los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023.

Los planes son muy ambiciosos y se barajan varios nombres extranjeros, una situación que puede ser definitiva para los que tienen esa condición en la plantilla actual.



El primero en la lista es Luis ‘Cariaco’ González, quien no está en la consideración del DT pero tiene una situación especial: tiene contrato hasta 2024, por lo cual hay que buscarle una cesión o una venta definitiva. Y a sus 32 años y con la poca continuidad que ha tenido no parece una tarea tan sencilla.



Lo bueno es que el club y el jugador están en la misma tónica y eso facilita las cosas: el primer necesita liberar su cupo de extranjero cuanto antes y el segundo no quiere pasar más tiempo sin el protagonismo que busca y ha autorizado a sus asesores a buscar el regreso a una liga que lo sedujo.



González espera volver a la MLS, liga en la que estuvo en 2017 en el Dallas FC. Por ahora se hacen contactos y se espera que se abra alguna puerta. Mientras suenan refuerzos uruguayos y argentinos, a todos les conviene el adiós.