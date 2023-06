¿Busca otra joya? El delantero que 'Bolillo' Gómez quiere para Junior

Atlético Junior está en la búsqueda de refuerzos y es una tarea que no será sencilla: muchos quieren llegar pero, al empezar una negociación, los costos se disparan.

Por eso, antes que buscar estrellas o incluso talentos cotizados, la decisión sería mirar a la casa y elegir a jugadores disponibles.



El elegido sería Santiago Gómez, delantero del Real Cartagena, argentino de 27 años y quien, según le dijo a José Hugo Illera, está casi listo para el equipo tiburón.



“Lo que es por mi lado ya está todo arreglado, en ese sentido no hay problema. Solo queda esperar que terminen de cerrar los pases de club a club. Por mi parte di como primera opción al Junior de Barranquilla”, dijo el atacante.



Su situación con su actual club es clara: “Real Cartagena tiene la primera opción para comprar mis derechos. Lo que es negociación no se nada, lo único que sabía era que no iba a jugar este partido por precaución y que mis posibilidades de seguir jugando acá eran pocas”, añadió.



¿Y cómo es que llegó a estar en carpeta del Junior? “Yo con Dani (hijo del DT Hernán Darío Gómez) tengo una buena relación. En los últimos partidos sabía que me seguían del Junior. Y uno entra a la cancha para dar lo mejor por la institución que representa. Gracias a Dios hice bien las cosas y esperemos que todo termine de la mejor manera”, explicó.



Sería una alternativa al complejo tema contractual de Lencina y un jugador disponible ahora mismo. ¿Cuánto falta para la firma? Podrían ser horas.