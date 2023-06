Sebastián Viera: de tusa por Junior a condiciones para ir a otro club

La salida de Sebastián Viera de Atlético Junior sigue siendo un asunto de discusión en Barranquilla, unos dolidos por la decisión de Hernán 'Bolillo' Gómez de no contar con él y otros resignados a verlo salir después de 12 temporadas.

El propio uruguayo se desahogó recientemente en charlas con periodistas en las que contó que fue el DT quien tomó la decisión del adiós y que Fuad Char se lo explicó con franqueza y respeto. Ahora, en el rol de desempleado que es completamente nuevo, pasa su tiempo en familia antes de decidir qué pasará en su futuro profesional.



"Haciendo esa transición, espero hacerla rápido cuando sepa qué haré de acá en adelante y cambiar rápido ese chip, que no será fácil porque de la noche a la mañana me cambiaron los planes... Salieron lágrimas al salir de Junior, me acordaba de cosas, pero es normal, hace parte del proceso. Estoy contento, pero sí, obviamente es algo duro que uno debe vivir y superar", dijo en Caracol Radio.



Ahora planea su partido de despedida de la afición barranquillera, con un halo de molestia, aunque no lo reconozca formalmente: "La despedida se manejó como se manejó. No me cambia mucho que pongan un video en redes sociales, una foto o unas palabras más o menos. Con que me hayan respetado en la interna, me hayan dicho las cosas, me valoraran y me hayan dado el lugar, alcanza y sobra", dijo.



Ya la Alcaldía de Barranquilla le rindió un sentido homenaje que le llegó al alma:



Del retiro sigue sin hablar mucho pues es un tema que no se ha decidido: "Me daré estos seis meses para hacer la transición y prepararme para retomar muy bien… Dije que no jugaría en otro equipo que no sea Junior y en Uruguay no jugaría en otro que no sea Nacional. Iría a jugar en donde no tuviera que hacer sacrificios por mi familia sino que estemos todos contentos y lo disfrutemos. De no ser así, dejaría de jugar al fútbol…", detalló.



Se siente local y eso hará que no tenga que decidir de manera apresurada: "Mi esposa es de Barranquilla y desde hace muchos años tenemos estabilidad acá. No existe tanta necesidad de salir a buscar algo en otra parte, estoy al final de mi carrera y lo que venga que sea para sumar... Hoy en día en Colombia me respetan mucho y eso lo valoro. Los logros pasan, el dinero pasa, pero el reconocimiento del deber hecho es impagable", concluyó.