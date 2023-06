'Bolillo' Gómez, sin misterio: tres refuerzos firmados y dos en remojo

Atlético Junior tiene tres refuerzos confirmados y el cuarto está 'al caer' entre dos delanteros argentinos. No es una percepción, es una noticia de la propia boca del técnico Hernán 'Bolillo' Gómez.

En diálogo con el diario El Heraldo, el DT dijo abiertamente quiénes son los jugadores que ya están seguros para la Liga Betplay II 2023 y quiénes los que aún no han definido detalles pero están sobre la mesa.



El primer refuerzo confirmado es Pablo Rojas, de quien 'Bolillo', hombre que llega de jaguares y de quien el DT dijo: "Pablo ya está acá y está listo".



Pero ojo a la siguiente confirmación: Emanuel Olivera, el ex campeón con Atlético Nacional, de 33 años y quien llega proveniente de Banfiel, tiene lista su llegada, igual que el defensor Víctor Moreno, de 28 años y proveniente de Independiente Medellín, quien a propósito llega en un 'canje' por Brayan León.



"Sí, los dos están cerrados. Esos tres son los que puedo decir con seguridad que ya están. Los otros son temas de negociaciones que está haciendo don Fuad (Char). No puedo salir a hablar de eso, porque a veces las negociaciones salen y otras veces no", dijo Gómez.

​

Lo que todavía le falta es el delantero, que está entre dos argentinos: Santiago Gómez y Gonzalo Lencina. "Existe la misma situación que (Gonzalo) Lencina, estamos trabajando sobre esos dos muchachos, pero hay que esperar cómo se soluciona el tema económico.... Son los apuntados, pero hay que traer a uno, no a los dos".

​

'Bolillo' Gómez dijo que Baldomero Perlaza no está cerca y que en su posición todavía hay mucho que aclarar, que el arquero uruguayo Santiago Mele está en negociaciones aunque eso no descarta a Andrés Mosquera Marmolejo y que el futuro de Carlos Bacca no está claro, aunque negó que tengan dificultades personales. Así, transparente, va Junior trabajando en sus fichajes. Es lo único oficial.