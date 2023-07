Juanfer Quintero se despidió de sus compañeros en Junior: VIDEO acá

La historia de Juan Fernando Quintero en Junior parece haber llegado a su fin, aunque el club todavía no lo hace oficial. El '10' que llegó procedente de River Plate y que se apuntó como el fichaje más importante para la Liga BetPlay I-2023, se despidió de sus compañeros este viernes en la sede Adelita de Char.



Desde Barranquilla, José Hugo Illera contó a través de Twitter que 'Juanfer' le confirmó que no seguirá como rojiblanco. "Se acaba de despedir de sus compañeros en la sede deportiva Adelita de Char, me confirmó personalmente que se va de Junior", trinó el periodista de Win Sports.



En un video que se conoció a través de Radio Ya Barranquilla, se ve a Quintero estrechar la mano y abrazar a varios de sus compañeros, minutos antes del entrenamiento. Todos estaban listos para la sesión de la tarde menos él. "Cuando un jugador viene a despedirse es inminente su salida. Me dijo que no quería dar declaraciones", mencionó en el video.

#ATENCION Juanfer hace minutos se despidió de sus compañeros y cuerpo tecnico de Junior en la sede deportiva del club.@noticiasyabq @MannyxRamirez @SoloNoticias18 @elvispayaresm @HENRYFOREROJ @Jorge_perezz pic.twitter.com/xype04ayJU — RADIO YA 1.430 AM (@RadioyaB) July 7, 2023 Juan Fernando Quintero se acaba de despedir de sus compañeros en la sede deportiva Adelita de Char, me confirmó personalmente que se va de Junior. — JOSÉ HUGO ILLERA (@JOSEHUGOILLERA) July 7, 2023

Algunos rumores sobre el descontento de Juan Fernando Quintero en Junior, se conocieron este viernes muy temprano. El mismo Fuad Char, máximo accionista del club, confirmó la situación ante los medios locales. Mencionó un incidente y recalcó que intentarían que el '10' se quedara hasta diciembre a cumplir su contrato.



En la tarde de este viernes, el jugador se habría reúnido con los directivos para buscar su salida del equipo. La prensa local ha mencionado que la salida de Juanfer se daría porque no estaba conforme con el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. El Vbar de Caracol Radio aseguró que se trató de una "pataleta" del '10', por no estar en el equipo principal de los recientes amistosos.