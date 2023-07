Juanfer Quintero y su salida de Junior: ‘No hay bolsillo que aguante’

El escándalo en Barranquilla continúa: Juan Fernando Quintero decidió irse del Junior de Barranquilla y parece no haber marcha atrás.



El ‘10’, que apenas jugó 7 partidos en su primer semestre con el equipo tiburón, ya se despidió del plantel barranquillero y está dispuesto a dejar al club colombiano, a pesar de haber prometido un gran año.



Que hubo diferencias con Hernán Darío Gómez, es la principal versión sobre la salida de Juanfer. Sin embargo, habría otros motivos, de peso para el jugador, que lo llevaron a tomar la decisión.



Es así que el periodista Carlos Antonio Vélez reveló las diferentes versiones sobre la salida de Quintero del Junior, y de paso dio su opinión sobre el caso.



Vélez entregó primero la versión que se maneja en el entorno del talentoso volante antioqueño: “Serio distanciamiento con el DT. No comparte su manera de jugar, su estilo, su manejo y su trato. Quiere ganar títulos y cree que en Junior no lo logrará con la idea de juego actual. Se consideró relegado y maltratado”.



Luego entregó una versión, no oficial pero verificada, de lo que investigó en el entorno del club barranquillero. Allí priman las cifras, casi imposibles para el fútbol colombiano.



“Quintero quería que le compraran el pase por 1.5 millones de dólares. Renovación de contrato, que al precio actual, serían unos 4.5M más por tres años. En 6 meses jugo 7 partidos (mucho tiempo lesionado), lo que suponía un costo por juego de más o menos 450 millones de pesos. Se hizo el esfuerzo pero no se podía seguir con esos costos. No hay bolsillo que aguante. En el fútbol colombiano son cifras inmanejables (valores aproximados y al cambio de hoy)”, comentó Vélez.



Carlos Antonio lanzó su propia conclusión del escándalo que golpea a Barranquilla, señalando que Junior no quiso “hacer ese inútil y costoso esfuerzo” económico, y por eso la salida fácil fue culpar a Hernán Darío Gómez.



Luego criticó a Quintero, y “a los ‘10’ del pasado”: “Lo cierto es que desde hace rato la exigencia del fútbol actual en intensidad y respuesta física le está pasando factura a los ‘10’ del pasado. Por eso ya no salen, y los que hay no juegan o no encuentran equipos top. ¡Verdad demostrada!”.