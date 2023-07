¿Pataleta de Juanfer? Revelan el supuesto motivo para irse del Junior

Que "no aguantó la presión del 'Bolillo' Gómez", que "está haciendo pataleta", que "ya se parece a James Rodríguez". No han sido pocas las críticas para Juan Fernando Quintero luego de conocer que estaba inconforme en Junior y que no quería continuar en 2023-II, ¿La razón? Según El Vbar de Caracol Radio, no le gustó ser suplente en los recientes amistosos.



El periodista Diego Rueda reveló que "En los dos partidos que jugó Junior y lo hizo bastante regular contra Jaguares y Unión Magdalena, el equipo no caminaba. Se decidió que Juan Fernando Quintero fuera en el equipo alterno porque venía cuatro meses sin jugar. Entraron Carlos Bacca y (Gonzalo) Lencina, el equipo funcionó y eso le gustó al entrenador".

Y agregó: "Quintero se fue, no le gustó la determinación. Nos contaron que el técnico nunca le dijo que se fuera, únicamente que no iba en el equipo titular (...) Él no aceptó y de una vez llamó al dueño del Junior para informarle que no podía seguir por ese motivo".



Según el periodista de El Vbar, Hernán Darío Gómez nunca le dijo a Juanfer que no lo iba a tener en sus planes para el segundo semestre y lo único que hizo fue probar alternativas en los amistosos. Acaso, ¿Juanfer se fue por una pataleta de pretemporada?



"Que no pasó otra cosa, ni que el técnico le dijo 'no voy a contar con usted', ni 'usted no sigue acá', ni utilizó otro término. Simplemente no le gustó que iba en el equipo alterno. Esa es la otra parte de la historia y la contó una persona que estuvo en el partido", agregó Diego Rueda sobre el supuesto motivo de Juanfer para decirle adiós al equipo.



Cabe recordar que en la tarde de este viernes, Quintero llegó hasta la sede Adelita de Char y minutos antes del entrenamiento, se despidió uno a uno de sus compañeros. Se marchó en su vehículo sin querer dar declaraciones.